Презервативы будут продавать только по рецепту врача и не более 3 штук в месяц
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Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О порядке реализации средств контрацепции для физических лиц».
По словам авторов инициативы, документ призван оказать положительный демографический эффект. Если законопроект пройдёт заключительное третье чтение, уже с 2023 года россияне не смогут покупать презервативы без справки от врача.
Планируется также ограничить число доступных к покупке презервативов до 3 в месяц на одну человекоединицу народонаселения. Поддержали инициативу и в Совете по правам человека при президенте России (СПЧ).
– Сегодня у россиян абсолютно потребительская, паразитирующая позиция по отношению к государству, а тем временем, коэффициент рождаемости в России сегодня составляет – 1,4-1,45 на семью, – сказал один из членов Совета. – Этого, безусловно, недостаточно, очень удручает то, с какой неохотой россияне пытаются улучшить демографию, предпочитая сериалы деторождению. Хотя это напрямую противоречит православной традиции. Безусловно, тут сказалось влияние экстремистов – атеистов, агностиков, ЛГБТ-фашистов, чайлдфри и прочей мрази.
Напомним, ранее для улучшения демографии была принята конституционная норма, обязывающая россиянок рожать до достижения 27 лет.
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