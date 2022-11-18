“Вы получаете все в первый же день”: Виттория Черетти высмеяла интервью Лили-Роуз Депп о том, как трудно детям звезд

На днях вышло новое интервью Лили-Роуз Депп для нового выпуска американского Elle. В нем 23-летняя звезда рассказала о премьере ее будущего сериала «Кумир» на HBO и карьере модели. Мы накануне обратили внимание на ее комментарий о судебном процессе ее отца и Эмбер Херд, но в статье есть еще один интересный фрагмент.

В разговоре с журналистом девушка отметила, что в соцсетях ее часто называют “nepo baby” (от слова “непотизм”, то есть кумовства или фаворитизма) – ребенком знаменитых родителей.

У людей могут быть предвзятые представления о вас или о том, как вы попали в индустрию. И я могу определенно сказать, что ничто не гарантирует роль, кроме того факта, что вы для нее подходите, — сказала Депп. – В Интернете гораздо больше обсуждают, из какой ты семьи, чем то, как проходят кастинги. Да, перед тобой могут приоткрыть определенные двери, но после этого предстоит много работы.

Странно сводить успехи человека лишь к идее того, что он родился в правильной семье. Это просто не имеет никакого смысла. Если чья-то мама или папа — врач, а затем ребенок становится врачом, вы не будете говорить: “Ну, тебе удалось построить карьеру врача только потому, что твой родитель — врач”. Человек пошел в медицинскую школу и прошел обучение. Еще я заметила, что такое гораздо чаще говорят о женщинах, не думаю, что это совпадение.

Интервью Лили-Роуз настолько не понравилось итальянской модели Виттории Черетти, что она опубликовала разгромный комментарий у себя в сторис.

Просто хочу поделиться здесь своими мыслями, могу себе позволить. Наткнулась на интервью так называемого “nepo baby”. Да, я понимаю, что мы все усердно работаем ради успеха, но хотелось бы увидеть тебя на моем месте, как бы ты продержалась первые пять лет в моделинге. Ты можешь рассказать грустную историю о том, как тебе было трудно (даже после этого ты всегда можешь пойти поплакать на вилле своего отца в Малибу). Но как насчет того, чтобы не иметь даже возможности заплатить за свое возвращение домой, к семье? Или часами ждать примерки или кастинга только для того, чтобы увидеть, как мимо вас с теплого сиденья ее/его Мерседеса проходит золотой ребенок, с водителем и помощником, которые заботятся о ее/его ментальном здоровье? Вы, черт возьми, понятия не имеете, как много приходится работать, чтобы добиться уважения. На это уходят годы, а вы получаете все в первый же день просто так.

У меня много друзей, которые обязаны успехом кумовству и которых я уважаю, но я не могу слышать, как вы сравниваете себя со мной. Я не родилась с золотой ложкой во рту. Я знаю, что это не твоя вина, но, пожалуйста, цени это и помни, чему обязана своим успехом.

К слову, сама Виттория – 24-летняя модель родом из небольшого итальянского городка. Девушка росла в обычной семье и начала заниматься моделингом в 14 лет. За свою карьеру итальянка стала музой таких брендов, как Dolce & Gabbana, Armani и Chanel. В 2018 году она стала самой востребованной моделью в индустрии.