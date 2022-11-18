“Столько лет мечтал о дочке”: первый фотограф Натальи Водяновой отреагировал на ее найденную сестру

На днях вышло интервью Натальи Водяновой с ее найденной младшей сестрой Дженнифер Бернс, которую семья отдала на удочерение сразу после ее рождения. Многие пользователи Сети составили теорию, что Бернс на самом деле – дочь Водяновой от фотографа Алексея Васильева, с которым Наташа сотрудничала в начале своей карьеры. Он, по сути, “открыл” миру моды новую модель, сделав ее первые кадры для портфолио.

Пока Наталья не комментирует догадки фанатов, зато по этому поводу высказался Васильев.

Наконец-то, столько лет мечтал о дочке, — написал фотограф в одном из пабликов под новостью о предполагаемом ребенке от Водяновой.

В шутку это было написано или нет, Алексей не стал уточнять, но отметил, что не хочет лишать публику столь горячих обсуждений.

Наташа — выдающаяся модель, женщина, деятель, – сказал он в беседе с “Комсомольской правдой”. – Ее история привлекает внимание. И как мы можем лишать всех обсуждающих возможности строить догадки. Я думаю, мы не вправе их лишать этого удовольствия. Есть сходство черт моих и вот дочери или сестры Водяновой, которая появилась. Пока я ограничусь этим комментарием.

Не знаю, чей это пиар, но точно не мой. Я на самом деле здесь участвую как зритель, и мне интересно, как будут развиваться события. Может, мы и до Малахова доберемся, разок я у него уже был. Хоть как-то отвлекаемся от новостей об Украине, плохо что ли? Вполне себе мирный повод, – добавил он.

Двоюродные сестры в беседе с тем же изданием Водяновой признались, что никогда не слышали о Бернс:

Мы лично с самой Наташей не общаемся, я маленькая еще была, когда она моделью стала. С мамой ее мы тоже связь не поддерживали. Ничего подобного про существованием четвертой дочери у нее не знаем. У нас своя жизнь, ее биографию мы не изучаем.

Как сейчас выглядит Васильев