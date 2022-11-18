 

В Израиле гарантировали покинувшей родину Пугачевой бесплатные похороны и место на кладбище

18.11.2022, 17:10, Разное
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По законам Израиля, каждый человек (даже негражданин), который скончался на территории этой страны, имеет право на бесплатные услуги захоронения. Ведомство национального страхования также выделяет средства на репатриацию и захоронение каждого гражданина Земли обетованной, умершего за пределами страны. Оно переводит деньги в основную похоронную компанию Израиля “Хевра Кадиш”,
или иной ритуальной конторе в день погребения.

Пусть, как говорится, Алла Пугачева живет долго на радость жителям России и Израиля. Но в случае кончины на чужбине ей уже гарантирована бесплатные похороны. Правда, место погребения в этом случае определяется автоматически в зависимости от последнего места жительства – иными словами, это будет ближайшее к дому кладбище.

Если верить прессе, Пугачева с детьми обосновались в Кейсарии – богатом городке на полпути между крупными городами – Тель-Авив (45 км на юг) и Хайфа (45 км на север). Поэтому она имеет полное право упокоиться там. Хотя в Москве на Кузьминском кладбище, где похоронена ее мама Зинаида Архиповна и брат Евгений, Пугачева место давно зарезервировала.

Если же вдруг ее родные пожелают выбрать иной погост. то надо будет раскошелиться. В Тель-Авиве альтернативное место под захоронение стоит от 1 миллиона в переводе на рубли, а в Иерусалиме будет доходить до двух.

Омовение тела, перевозка усопшего к месту захоронения и стандартный набор ритуальных принадлежностей граждане Израиле могут получить бесплатно. Если же родные захотят вариант пошикарнее, то должны оплатить свои запросы уже самостоятельно.


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