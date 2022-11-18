“Какое счастье”: оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной
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41-летняя
телеведущая и журналистка Ксения Собчак долгое время называла себя чайлдфри и
публично противилась идее рожать ребенка. Однако, со временем взгляды блондинки
переменились. В феврале 2014 года Ксения вышла замуж за режиссера и актера
Максима Виторгана и в возрасте 35 лет стала мамой. У пары родился сын Платон.
Отношения пары, к
сожалению, не сложились. Оформившая развод с Максимом Виторганом Ксения Собчак
сразу же вышла замуж за другого мужчину. Новым избранником блондинки стал
скандальный режиссер Константин Богомолов.
В этом году
Платону исполнилось шесть лет и телеведущая трогательно поздравила своего
ребенка с днем рождения в своих социальных сетях. Она поделилась фотографией подросшего
мальчика, который очень похож на папу. Поклонники ведущей отметили, что Ксения
просто тонет в любви с маленьким красавцем-мужчиной Платоном.
“Какое
счастье, что Вы, Ксения, все-таки решились на этот шаг, и теперь мы все с
радостью поздравляем Платона с днем рождения!” — твердят подписчики.
Любопытно, но и
Ксения, и Платон — скорпионы по знаку зодиака, оба родились в ноябре.
Комментаторы предположили, что со временем маме и сыну будет непросто уживаться
под одной крышей, ведь скорпионы упрямы и твердолобы. Поклонники пожелали
Ксении Собчак терпения и здоровья.
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