“Какое счастье”: оформившая развод Собчак тонет в любви с красавцем-мужчиной

41-летняя

телеведущая и журналистка Ксения Собчак долгое время называла себя чайлдфри и

публично противилась идее рожать ребенка. Однако, со временем взгляды блондинки

переменились. В феврале 2014 года Ксения вышла замуж за режиссера и актера

Максима Виторгана и в возрасте 35 лет стала мамой. У пары родился сын Платон.

Отношения пары, к

сожалению, не сложились. Оформившая развод с Максимом Виторганом Ксения Собчак

сразу же вышла замуж за другого мужчину. Новым избранником блондинки стал

скандальный режиссер Константин Богомолов.

В этом году

Платону исполнилось шесть лет и телеведущая трогательно поздравила своего

ребенка с днем рождения в своих социальных сетях. Она поделилась фотографией подросшего

мальчика, который очень похож на папу. Поклонники ведущей отметили, что Ксения

просто тонет в любви с маленьким красавцем-мужчиной Платоном.

“Какое

счастье, что Вы, Ксения, все-таки решились на этот шаг, и теперь мы все с

радостью поздравляем Платона с днем рождения!” — твердят подписчики.

Любопытно, но и

Ксения, и Платон — скорпионы по знаку зодиака, оба родились в ноябре.

Комментаторы предположили, что со временем маме и сыну будет непросто уживаться

под одной крышей, ведь скорпионы упрямы и твердолобы. Поклонники пожелали

Ксении Собчак терпения и здоровья.