 

На улице Гарибальди построят три жилых корпуса по реновации

18.11.2022, 17:09, Разное
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В доме будет 669 квартир. Из них 105 – однокомнатные, 484 – двухкомнатные и 80 трехкомнатных. Часть жилья приспособят для людей с ограниченными возможностями. В здании оборудуют помещения консьержа и колясочные, в подъездах установят лифты разной грузовой подъемности.

По словам глава столичного Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Анны Яковлевой, в здании также разместятся предприятия общественного назначения.

“В доме смогут открыться различные магазины, предприятия сферы услуг и другие организации”, – приводит ее слова официальный сайт мэра Москвы.

Придомовую территорию благоустроят. Там сделают тротуары и пешеходные зоны, обустроят детские и спортивные площадки, парковочные места, установят малые архитектурные формы, разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

Программа реновации стартовала в 2017 году. За пять лет для переселенцев построено 218 домов общей площадью почти три миллиона квадратных метров. В новые квартиры переехали 80,3 тысячи человек.

Участники программы могут докупить дополнительные “квадраты”. Такая возможность пользуется большой популярностью у переселенцев: они заключили уже 1,7 тысячи договоров, что позволило им приобрести дополнительно 115 тысяч квадратных метров жилья, сообщил руководитель столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

С начала программы расселено более 300 старых зданий. На 2022 год пришлось около 40% сносов – демонтировано 50 объектов. На освобожденных территориях возводят жилье для переселенцев.

В программу входит 5175 домов. По большей части это так называемые хрущевки, возраст которых превышает 50 лет. Это морально и физически устаревшее жилье, не отвечающее потребностям современного горожанина.

Вместо тесных квартир в ветхих домах участники программы получают просторное жилье в новостройках, площадь которого примерно на 30% больше старого. В квартирах выполнена отделка комфорт-класса, установлена необходимая сантехника, качественные стеклопакеты, электрическая плита.

Новостройка для переселенцев строится в том же районе, иногда в том же квартале, что и старый дом. Участникам программы не приходится менять образ жизни: они продолжают пользоваться той же социальной, транспортной, коммерческой и прочей инфраструктурой.

Сейчас идет первый этап реновации. Он завершится к 2024 году. Второй продлится с 2024 по 2028 годы, третий – с 2029 по 2032 годы.


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