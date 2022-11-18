Бюджет Петербурга «опустел» на 3,8 млн из-за махинаций в Василеостровском районе

Бюджет Петербурга в связи с мошенничеством в Василеостровском районе недополучил как минимум 3 миллиона 861 тысячу рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского Следственного комитета.

По версии следствия, средства из бюджета в размере 3,8 млн рублей могли быть похищены при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах на охрану медицинских учреждений. Следствие заинтересовал тот факт, что в период с декабря 2019 года по ноябрь 2022 года все тендеры выигрывали одни и те же компании.

В рамках уголовного дела были задержаны два сотрудника администрации Василеостровского района, глава охранной фирмы и два учредителя. Накануне в администрации Василеостровского района и в поликлинике № 3 прошли обыски, также правоохранители побывали у руководителей охранных предприятий.

На прошлой неделе документация, раскрывающая возможные коррупционные схемы с участием губернатора Петербурга Александра Беглова и его окружения, стала достоянием общественности. Этот «кейс Беглова» выявляет также факты злоупотреблений в Комитете здравоохранения.

Следственный комитет РФ занимается выявлением нарушений со стороны чиновников Смольного. Глава ведомства Александр Бастрыкин обратил внимание СМИ на факты сноса исторических объектов. Следствие подозревает сотрудников КГИОП в подделке документации для выдачи разрешений на демонтаж объектов архитектуры в интересах девелоперов.