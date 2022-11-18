Мошенничество или халатность: за 12 лет фонд Тома Брэди и Жизель Бюндхен отправил на благотворительность менее 1% активов

Похоже, судьба благотворительной организации, основанной экс-супругами Томом Брэди и Жизель Бюндхен, висит на волоске. По завершении бракоразводного процесса легендарный футболист и икона подиумов разделили активы фонда, оцениваемые в 770 миллионов долларов. Неизвестно, продолжит ли фонд существование в прежнем формате или будет переориентирован, ведь судя по публичным отчетам, попавшим в распоряжение СМИ, с 2007 по 2019 год благотворительность составляла лишь 1% деятельности организации.

С момента своего основания некоммерческая организация под названием Фонд Luz выдавала лишь относительно небольшие гранты. Например, в 2018 году компания выделила 300 долларов на поддержку экологической организации, 900 долларов Всемирному фонду дикой природы и 1000 долларов фонду, помогающему спортсменам с ограниченными возможностями. В 2017 году фонд Бюндхен и Брэди выделил более “щедрую” сумму в 25000 долларов Фонду Дэвида Линча, а большую часть расходов составили выплаты фондам, созданным для развития йоги и медитации. Таким образом, за все время своего существования Фонд Luz выделил на благотворительность в общей сложности 640 402 доллара, что составляет 0,00008 процента от совокупного чистого капитала Бюндхен и Брэди.

В совет директоров Фонда Luz входят Бюндхен, Брэди и финансист Питер Мэттун, который является одним из бизнес-менеджеров, помогающих футболисту с его инвестициями и предпринимательскими начинаниями. В 2021 году он же приобрел у пары кондоминиум в Бостоне за 9,2 миллиона долларов.

Представители экс-супругов пока не прокомментировали эти данные.

В начале месяца стало известно, что Брэди и Бюндхен потеряли целое состояние на криптовалюте. В 2021 году селебрити-пара вложилась в криптовалютную биржу FTX. Более того, Брэди стал лицом нескольких рекламных кампаний этой организации, а Бюндхен — консультантом по экологическим и социальным инициативам. Впрочем, в мире криптовалюты все оказалось нестабильно: в начале ноября рыночная стоимость FTX упала на 70%, а из биржи было выведено более шести миллиардов долларов. Таким образом, бывшие супруги потеряли практически 100% стоимости своей доли.

Напомним, о расставании Жизель Бюндхен и Тома Брэди стало известно в начале сентября, однако официального подтверждения того, что супруги поссорилась и разъехалась, не последовало. В середине месяца Жизель дала откровенное интервью глянцу и лично рассказала о том, что происходит в их паре. В частности, о своем отношении к тому, что Брэди в ближайшем будущем не планирует уходить из большого спорта. По сведениям инсайдеров, именно это решение футболиста привело к ссоре с Бюндхен. Модель рассчитывала, что супруг бросит карьеру и посвятит время семье.

Жизель Бюндхен и Том Брэди были вместе более 13-ти лет. Они связали себя узами брака в 2009 году. У пары двое общих детей — 12-летний сын Бенджамин и 9-летняя дочь Вивиан.