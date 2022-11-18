 

18-летняя звезда сериала “Воронины” Мария Ильюхина беременна

18.11.2022, 16:00, Разное
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18-летняя актриса Мария Ильюхина, исполнившая роль Маши Ворониной, беременна! В пятницу девушка опубликовала в своих социальных сетях кадры из фотосессии, на которых виден округлившийся живот, и сообщила эту радостную новость. 

Самый ценный в мире груз — это в пузе карапуз! Так непривычно осознавать, что скоро в твоей жизни появится маленькое чудо. Это волшебный период в моей жизни. 

Она рассказала, что находится на шестом месяце беременности, но пол будущего ребенка не раскрыла.

1. До беременности очень любила чеснок во всех блюдах, а сейчас – терпеть не могу
2. Больше ем сладкое, чем соленое
3. Стала вырубаться и спать буквально везде. Готовлюсь стать мамой! – перечислила она некоторые факты о том, как протекает ее беременность.

Известно, что будущий отец ребенка – 19-летний Алексей Шаров. Он учится в РАНХиГС и, судя по своему блогу, тепло относится к своей избраннице. Как минимум, каждое фото он подписывает так: “С любимой”, “With my princess”.

Мария получила всероссийскую известность, будучи еще ребенком. Маленькую Машу все узнали в 2009 году благодаря роли тоже девочки Маши в комедийном сериале “Воронины”, адаптации американского ситкома “Все любят Рэймонда”. Она сыграла дочь главных героев в исполнении Екатерины Волковой и Георгия Дронова. В марте 2021 года актёр Георгий Дронов рассказал, что команда, работающая над сериалом «Воронины», приняла решение закрыть проект. Основной причиной завершения сериала Дронов назвал смерть Бориса Клюева


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