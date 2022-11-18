Мнение: Сайты для сравнения цен

Блогер gaz-v-pol сделал небольшой обзор сайтов, на которых можно сравнивать цены и смотреть историю цен. Очень любопытно наблюдать за пузырём недвижимости в США, например. Дальше для удобства пишу от первого лица, хотя основную фактуру я получил от gaz-v-pol в готовом виде, развёрнутым письмом.

1. Недвижимость

В США цены сделок на жилую недвижимость по закону являются открытыми. Поэтому можно на риэлторском сайте посмотреть, за сколько этот дом или квартира были проданы в прошлые разы.

Вот, например, какой-то случайный дом в Калифорнии. Если промотать до раздела «Sale and Tax History», мы видим (ссылка):

— ноябрь 2022. Продаётся за $2,998,000

— декабрь 2019. Продан за $2,208,000

— июль 2015. Продан за $2,150,000

— апрель 2005. Продан за $1,500,000

— May 2000. Продан за $865,000

Также там по ссылке показано, по какой цене дом выставлялся на продажу, и как продавец потом снижал цену или снимал дом с продажи. Но это уже не требование закона, а сам сайт эту информацию сохраняет из интернета.

В России тоже хотели сделать публичными все цены по сделкам на квартиры. На это даже выделили деньги и что-то создали (ссылка 1). Что получилось, сказать сложно, так как сейчас база Ростреестра не работает (ссылка).

В России есть платные сервисы, которые хранят динамику цен на квартиры, — например, baza-winner, — но они знают только цену предложения, тогда как в Росреестре должна быть цена сделки. Цена сделки обычно ниже, как минимум на размер торга. Полагаю, если взять цену Росреестра, и убрать оттуда артефакты (в виде неадекватно маленьких цен), получится близкая к реальности картина.

Товары в магазинах

Сайт Три Верблюда — показывает цены на Амазоне (включая историю цен) на все товары. В США на Амазоне уже довольно много разного. В последнее время стали добавлять и не-Амазон, но тут пока мало.

Поиск, как и на самих маркетплейсах, чудовищен. К примеру, мне так и не удалось посмотреть динамику цен на конкретный смартфон, так как выдача была полностью затоплена чехлами и тому подобным.

В Ирландии есть Май Лифлет, который собирает данные по супермаркетам. Вот, к примеру, мониторинг сети Лидл.

База сделана весьма причудливо — там собраны рекламные буклеты супермаркетов, вот того типа, которые вечно валяются помятыми на дне тележек. Однако поиск работает, так что составить некоторое представление о ценах с их помощью можно.

В России была, например, компания Нильсен, которая собирала очень подробную информацию о розничных ценах. Бесплатно вроде бы давала данные научным учреждениям, обычной публике продавала за деньги. Кажется, компания ушла из России, но, может быть, ушла понарошку, как МакДональдс, и работает сейчас под другим именем.

А вот компания МетаКоммерс продолжает работать. Причём они не только мониторят интернет, но и физически посылают людей, которые фотографируют ценники в магазинах. Оттуда «фотографов» иногда выгоняет охрана. Насколько я понимаю, сервис тоже платный.

3. Сравнение разных стран

Знаменитый сервис Numbeo, созданный сербским математиком Младеном Адамовичем, собирает информацию в режиме реального времени от миллионов живых людей.

Там нет точности, но есть широкий охват. Например, вот сравнение Тель-Авива и Денпасара, крупнейшего города на острове Бали в Индонезии.

Чтобы поддерживать один и тот же (средне-хороший) уровень жизни, на Бали нужно в 3 раза меньше денег, чем в Тель-Авиве. Москва где-то посередине между этими городами.

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