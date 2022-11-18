 

Китайские СМИ назвали Канаду «временно оккупированными территориями Мексики»

18.11.2022, 15:33, Разное
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Китайская The Global Times взорвала инфополе статьёй «Преступная оккупация севера Мексики. Когда падёт колониальный режим Трюдо?».

В ней территория Канады названа незаконно захваченными исконными землями Мексики.

В статье широко освещается вопрос преступной аннексии северной части Мексиканской империи британско-французскими войсками в 1650-х годах. Автор отмечает, что по международному праву Англия незаконно захватила эти территории и провозгласила создание на них марионеточного государства Канада.

Соответствующие акты были многократно осуждены, в том числе Священной Лигой, империей Габсбургов и Цинским Китаем.

В настоящее время власти КНР выражают твёрдую приверженность территориальной целостности Мексики и требуют, чтобы преступный режим Трюдо перестал угнетать жителей оккупированных им земель.

– Мы никогда не признавали и не признаём никакого государства под названием Канада, – говорится в статье. – Для нас территории от Панамского пролива и до Северного Ледовитого океана – это Мексика. Ни о каком признании марионеточных империалистических режимов на этой территории не может быть и речи. Мы и дальше продолжим поддерживать мексиканцев в их освободительной борьбе против захватчиков.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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