Полиция задержала в Тамбовской области подозреваемого в убийстве девушки в Москве
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Сотрудники полиции задержали в Тамбовской области мужчину, подозреваемого в убийстве девушки на Севастопольском проспекте на юго-западе Москвы, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По словам Волк, подозреваемого в убийстве продавца магазина в Москве задержали в Тамбовской области, передает ТАСС. По одной из версий, причиной убийства могла стать ревность.
Ранее в Москве на Севастопольском проспекте обнаружили тело 29-летней девушки, у нее были колото-резаные раны в груди, скорее всего, жертву ударили несколько раз ножом. По предварительным данным, накануне убийства девушка звонила в полицию с жалобами на преследования и угрозы молодого человека. Под подозрение попал знакомый убитой Шохрубек Каримов. Его обьявили в розыск.
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