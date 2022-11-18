Цена нефти марки Brent опустилась ниже 89 долларов за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2023 года на лондонской бирже ICE упала ниже 89 доллара за баррель впервые с 18 октября, следует из данных торгов.

Так, стоимость Brent снижалась на 0,9%, до 88, 97 доллара за баррель. Далее Brent находилась на уровне 88,99 доллара за баррель (-0,88%). Фьючерс на нефть марки WTI той же поставки снижался на 0,26% – до 81,19 доллара за баррель, передает ТАСС.

Напомним, польская госкомпания Orlen подала заявку в «Транснефть» на получение 3 млн тонн нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году.

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