 

В рынок бытовой техники России встраиваются китайские и российские бренды

18.11.2022, 15:05, Разное
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В РФ на фоне изменения геополитической ситуации в мире меняется рынок бытовой техники России. Вместо ушедших зарубежных корпораций в него встраиваются китайские и российские бренды.

В течение 2022 года из-за изменения мировой геополитики с территории Российской Федерации ушел целый ряд крупных производителей бытовой техники. Остановив импорт и производство здесь, традиционно долгие годы считающиеся лидерами рынка южнокорейские бренды LG, Samsung, немецкий Bosch и шведский Electrolux сильно упали в статистике продаж. Однако это не стало критическим для отечественных потребителей, поскольку их место заняли новые марки техники.

Так, исследовав статистику продаж холодильников и морозильных камер, эксперты «М.Видео» отметили, что лидерство на российском рынке сейчас принадлежит компании Haier из КНР, в 2021 году занимавшей только третью позицию в рейтинге. Поднялся до первой пятерки по количеству реализации своих товаров и турецкий Beko. Еще одна сеть «Ситилинк» называет наиболее востребованными у россиян «Атлант», «Бирюсу» и Nordfrost. В категории стиральных машин и духовых шкафов «золото» также у Haier, потеснившего LG и Samsung, также высоки позиции у Candy, белорусского Gefest и отечественной марки Darina. Специалисты отрасли называют новым трендом рост интереса к технике из Белоруссии и России. Это подтверждает все более растущий спрос на продукцию предприятий «Атлант», «Витязь», Flama Elikor и ряд других.

Этот пример показывает, что покинутую западными производителями нишу стремительно заполняет бытовая техника российских и китайских корпораций, а также устройства из других стран. Далее этот список, уверены специалисты по маркетингу, будет только возрастать, расширяя и географию импорта, и разнообразие товаров. Стоит отметить и возросшую роль компаний, не имеющих собственное производство, таких как Maunfeld, LEX, Weissgauff и Kuppersberg.


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