Чья «телега»?

«Военкоры» СВО и их покровители. Расследование.

1 ноября постпред РФ в ООН Василий Небензя провел в штаб-квартире организации в Нью-Йорке презентацию докфильма RT «Военкоры». Место и время действия — Украина, 2022 год. Сам фильм обещают к концу года, показали только довольно продолжительный тизер с пятью героями, которых авторы Артем Сомов и Руслан Гусаров представляют как российских военных корреспондентов. На деле не все из них имеют прямое отношение к журналистике даже в самом общем ее понимании. Блогеры, участники боевых действий, пропагандисты — называть их можно по-разному, но они — феномен СВО, новая сила в российском медийном поле, которой позволено много больше, чем обычным корреспондентам.Блогеры-военкоры открыто критикуют военное управление, называют цифры потерь, не подтвержденные Минобороны, при этом демонстрируя полную лояльность самой спецоперации. Восемь месяцев назад часть этих имен была вовсе не известна, часть — знакома узкому кругу коллег.За время боевых действий их телеграм-каналы приросли десятками и даже сотнями тысяч подписчиков, а сами эти «люди из народа» стали позиционироваться российской официальной пропагандой как эксперты, в том числе для внешнего употребления — на международных площадках. На той же презентации в ООН было организовано, например, прямое включение «военкора» Евгения Поддубного.Вхожи блогеры и в кабинеты российской власти, вплоть до самых высоких: в частности летом сообщалось, что в ходе Петербургского международного экономического форума состоялась встреча Владимира Путина с двумя военными блогерами, которые «лично рассказали» о происходящем.Мы изучили биографии топовых «военкоров» и выяснили, кто дирижирует «народным хором».Он сказал: «Поехали!»

«Поехали!» — человек в кадре дает отмашку оператору зенитки на заднем плане. Зенитчик открывает огонь, как утверждает гражданин в каске, по атакующему российские позиции украинскому беспилотнику, который, видимо, в свою очередь покорно зависал в небе, ожидая начала съемки. Ошибка монтажа быстро оказалась в Сети и вызвала немало ироничных комментариев.

Эти кадры и сейчас можно найти на YouTube, в отличие от многих других репортажей, произведенных человеком в кадре: его канал WarGonzo удален за нарушение правил хостинга. Автор — Семен Пегов, российский фрилансер, которого писатель-комиссар Захар Прилепин, а также ряд консервативных СМИ называют «топовым военкором».

Семен Пегов. Селфи

Семен Пегов — уроженец Смоленска, ему 37 лет, окончил филфак Смоленского госуниверситета. Начинал на местном отделении ВГТРК. В 2008 году во время российско-грузинского конфликта работал на абхазском телеканале. В 2014 году освещал события Майдана и «крымской весны» на LifeNews и, по данным открытых источников, вошел в число 300 работников СМИ, награжденных медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» «за объективное освещение событий в Крыму».

На габреляновском канале Пегов проработал до его закрытия в 2017 году. Известно видео, на котором

медиамагнат, не стесняясь в выражениях, учит Пегова подаче контента, объясняя, что «тексты никто не читает, люди смотрят видео», и обещает в редакции «создать отдел туризма», давая уничижительную оценку материалам Семена.

Известность Пегов получил позже — уже с авторским проектом. Правда, если изучить историю ООО «Варгонзо», легко обнаружить, что в момент регистрации 75% предприятия принадлежало все тому же Араму Габрелянову. Еще 25% — его же АО «Ньюс Медиа». Семен Пегов стал совладельцем компании лишь в 2021 году.

К тому времени в его багаже было задержание в Беларуси во время освещения протестов сторонников Тихановской уголовное дело, возбужденное генпрокуратурой Азербайджана за въезд в Нагорный Карабах, а также командировки в Сирию и Египет.

Но основной площадкой блогера оставался Донбасс. В многочисленных интервью он рассказывал о личной дружбе с Арсеном Павловым (Моторолой). В 2016 году издательство «Центрполиграф» в серии «Захар Прилепин рекомендует» выпустило книгу пеговской прозы и стихов «Я и рыжий сепар» — с портретом полевого командира на обложке. По словам Пегова, они с Моторолой дружили столь тесно, что во время событий в Славянске даже договорились, что будут «ходить с бородами, пока наши танки не войдут в Киев».

Пегов и Пушилин. Фото из открытых источников

Еще один друг и наставник, по версии самого репортера, — Захар Прилепин, они знакомы с 2014 года. Прилепин высоко оценивает литературное творчество Пегова, называя его «большим русским поэтом, совершившим аномальное количество героических поступков». Также Прилепин величает фрилансера «личным врагом Майдана». Очевидно, это связано с официальным запретом Пегову на въезд в Украину. Сам журналист утверждает, что объявлен в розыск в Украине как пособник террористов.

До блокировки WarGonzo на нем кроме репортажей выходили фильмы Пегова «Его Оплот» — об Александре Захарченко и «Позывной «Донецк»: История одного аэропорта». Последний был заблокирован через два часа после публикации. Следом некие активисты забросали дымовыми шашками центральный офис Google в Москве. Доступ к фильму был возвращен.

После окончательного удаления канала сервисом снятые Пеговым видеокадры из российского медийного поля не исчезли — их регулярно можно видеть в федеральном эфире, а также в телеграм-канале WarGonzo, который в этом году, показав феноменальный рост числа подписчиков, стал рекордсменом среди ресурсов российских стрингеров, освещающих боевые действия в Украине. Сейчас у канала Пегова более 1,3 млн фолловеров (до начала спецоперации их было около 200 000). Правда, по подсчетам самого Telegram, публикации реально читает чуть больше половины.

Индекс цитирования — 3469. Это очень высокий показатель (для сравнения: у официального канала Кремля он в 4,5 раза ниже), средний охват одной публикации — почти 700 000 просмотров (у Кремля — 50 000).

Популярность хорошо монетизируется: по данным базы СПАРК, выручка зарегистрированного на Пегова ООО «Варгонзо» уже за прошлый год выросла на 303%, составив 1,2 млн рублей (годом ранее — всего 303 тысячи), чистая прибыль увеличилась на 132%, собственный капитал — на 90%. Сейчас у предприятия 3,8 млн рублей оборотных активов. Источники поступлений не раскрываются, канал сообщает, что существует на средства подписчиков и пожертвования (реквизиты указаны).

Кроме того, Пегов регулярно публикует колонки на сайтах RT, «Взгляд» и Life.ru. Он также получает гонорары за использование телеканалами отснятого им видеоматериала: в частности, в 2019 году как физлицо он получал финансирование от ООО «НТВ-Центр», ООО «Медиа Системы» (компании принадлежат товарные знаки Life и Mash), АНО «ТВ-Новости» (RT), ООО «МИЦ «Известия», значительные суммы проступали от «РЕН ТВ».

Именно Пегов стал автором широко разошедшегося в российских госсми сообщения об обнаружении в Мариуполе «секретной биолаборатории НАТО». При этом запечатленное на снимках «военкора» учреждение оказалось филиалом «Донецкого областного центра контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины», который занимался обычным санитарным надзором.

Учреждение не было секретным и не принимало участие в программе США по уменьшению биологической угрозы (эту программу российская пропаганда связывала с якобы имевшей место сетью тайных биолабораторий на территории Украины). На видео Пегов показал обычные автоклавы, стерилизаторы и другое лабораторное оборудование, часть которого эксплуатировалась еще с советских времен. Тем не менее вскоре информация об обнаружении «секретной лаборатории» в Мариуполе вошла в официальные заявления представителей Минобороны, а затем и главы российского МИД.

Сам Пегов утверждает, что подает информацию «максимально субъективно».

О команде WarGonzo известно мало, в прессе в связи с задержанием Пегова в Беларуси упоминался лишь один его коллега — специальный корреспондент Алексей Ларкин. Известно, что в 2018 году он был депортирован из Молдовы, куда прилетел с частным визитом.

В конце октября российские СМИ сообщили, что Пегов получил ранение, наступив на мину «Лепесток». В упоминавшемся фильме RT есть этот эпизод: Пегов падает прямо под объективом дружественной камеры, затем его увозят на скорой.

Летом Пегов был награжден национальной премией интернет-контента, которую учредил «Институт развития интернета» под руководством бывшего главреда газеты «Взгляд» Алексея Гореславского. «Военкор» был отмечен в номинации «Сила в правде». Проект WarGonzo также стал обладателем приза в специальной номинации «От первого лица» как «самый читаемый Telegram-канал с места событий от первого лица». Награду вручал замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Всех ограбим, всех убьем» Максим Фомин, он же Владлен Татарский. Фото из соцсетей

Вместе с Пеговым такую же награду получил Максим Фомин (блогер Владлен Татарский). Это он после объявления Владимиром Путиным о присоединении к РФ Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины, находясь в Георгиевском зале Кремля, записал такой видеомонолог:

«Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим! Все будет, как мы любим!»

Татарский — блогер из Макеевки. У его телеграм-канала полмиллиона подписчиков и высокий индекс цитирования — 2061.9. Средний охват публикации превышает 300 000. Каналу 5 лет. Рост популярности, как и у Пегова, начался в феврале 2022 года (до этого аудитория не превышала 30 тысяч человек).

На аватаре канала «адамова голова» на черном фоне с цитатой из «Символа веры» — «Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь» — узнаваемая черносотенная символика. Кстати, именно в издательстве «Черная сотня» вышли три прозаических опуса Фомина: «Бег», «Война» и «Медитация». Да, Фомин-Татарский тоже считает себя литератором, его рассказы можно найти в Сети, но не нужно — много мата и грамматических ошибок.Хоть до блогера-миллионника человеку с почти пелевинским псевдонимом далеко, в российской прогосударственной медиасреде он один из популярнейших спикеров. Набираешь «Владлен Татарский» в поисковике — и глаза разбегаются. Заголовки такие: «Ополченец Владлен Татарский: «Моя голова забита тем, чтобы мы в конкретном цеху побольше убили «азовцев» (полк «Азов» признан в РФ террористической организацией и запрещен. — Ред.), «Владлен Татарский определил, кого можно считать казаками во время СВО», «Военный блогер Владлен Татарский: «Давно пора понять — «Фонтанка» работает на врага», «Военный журналист Татарский: ООН признала право ЧВК «Вагнер» продвигать интересы РФ в мире».

Неистовый Владлен объясняет, какие СМИ нужно закрыть на время боевых действий, выступает на конференции по экологии, не чужд международной повестки. Ну в конце концов и «не обучавшийся в университетах» товарищ Шариков в киноверсии «Собачьего сердца» выступал на съезде работников искусств…

Кстати, об университетах. Где же господин Фомин получил столь разностороннее образование, чтоб комментировать буквально все? В тюрьме. Вот цитата из его личного аккаунта:

«Русскую Весну я встретил, находясь в местах лишения свободы. По приговору суда отбывал наказание за вооруженное ограбление одного из коммерческих банков. Я не мог себе позволить отсиживаться, пока шла моя война, и решил попасть на фронт во что бы то ни стало. Совершив побег с группой осужденных, я вступил в ряды ополчения…»

Максим Фомин родился в 1982 году, окончил макеевскую школу, работал в шахте, торговал мебелью на рынке, а в 2011 году получил 8 лет за вооруженный разбой («Бизнес стал нуждаться в инвестициях», — объясняет он мотив нападения на донецкий банк «Капитал»). Сидел в Горловке, в ИК № 57.

Фомин поначалу влился в горловский отряд Безлера, затем в батальон «Восток» Ходаковского; числился и в народной милиции «ЛНР». Неотбытый срок якобы помешал ему влиться в военизированные структуры «ДНР». А в Луганске — сгодился. В 2016 году его таки задержали за побег из колонии и вернули на нары. Но через два года помиловали. Еще раз судимость напомнила о себе в 2019 году, из-за нее Фомину отказали в получении российского гражданства.

Писательством увлекся во время второй отсидки. На встрече с читателями с бесхитростной простотой излагал азы мастерства: «Становиться писателем легко, потому что тебе не надо заканчивать институт для этого.

Тебе надо что-то написать, потом найти деньги на то, чтобы это напечатать, и просто попросить, допустим, друзей, знакомых, чтобы они запостили у себя на странице в интернете: в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ. — Ред.), во «ВКонтакте», в «Одноклассниках», где угодно, клич, мол, «покупайте книги этого человека, это классный парень». И по любому у тебя начнут эти книги покупать».

Книги Татарского в издательстве «Черная сотня»

Покупают, видимо, не очень, поэтому Татарский решил не посвящать всего себя литературе, а заняться блогингом. Поначалу сотрудничал с группой «ВК» «Терриконы Донбасса». Затем завел личные YouTube- и телеграм-каналы. По словам Татарского, в конце 2019 года его пригласил к совместным съемкам видео администратор канала Reverse side of the medal. С тех пор медиакарьера Татарского пошла в рост.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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