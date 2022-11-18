После почти 20 лет на посту Нэнси Пелоси отказалась переизбираться в лидеры демократов в конгрессе

Возглавлявшая на протяжении двух десятилетий демократов в палате представителей конгресса США Нэнси Пелоси объявила об уходе со своей должности, пишет The Insider. Выступая на заседании нижней палаты законодательного органа, Пелоси заявила, что не будет добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в конгрессе следующего созыва, однако продолжит работать в нижней палате конгресса.



AP

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в четверг объявила, что откажется от своей руководящей роли после почти двух десятилетий и завершает свою карьеру в качестве лидера Демократической партии, который находился на этом посту дольше всех. «Я не буду добиваться переизбрания на пост лидера демократов в следующем конгрессе», — сказала Пелоси в своём выступлении в палате представителей перед переполненным залом законодателей-демократов. Решение было принято после того, как республиканцы с небольшим перевесом получили большинство в палате представителей, что положило конец последним двум срокам подряд Пелоси на посту спикера. Ранее она уже занимала этот пост с 2007-го по 2011 год, войдя в историю как первая женщина-спикер. Тем не менее Пелоси останется членом конгресса, пишет The Insider.

«Это самое красивое здание в мире из-за того, что оно представляет», — начала свою речь Пелоси, назвав Капитолий «храмом нашей демократии, нашей Конституции, наших высших идеалов». Присутствовавшие демократы на протяжении всего выступления сопровождали её речь многочисленными овациями стоя. Пелоси упомянула о своём длинном карьерном пути в политике, который начался, когда она была домохозяйкой и воспитывала пятерых детей. «Я никогда не думала, что когда-нибудь пройду путь от домохозяйки до спикера палаты представителей», — сказала демократ от штата Калифорния, впервые избранная в 1987 году.

Спекуляции о политическом будущем Пелоси усилились после того, как демократы выступили лучше, чем ожидалось, на промежуточных выборах, разрушив надежды Республиканской партии на «красную волну». Издание отмечает, что Пелоси только что была переизбрана на своей должности и имела все шансы остаться на главном посту. В то же время некоторые демократы с нетерпением ждут, когда нынешнее руководство проложит дорогу молодому поколению. В свои 82 года Пелоси долгое время занимала руководящую должность вместе с 83-летним лидером большинства палаты представителей Стени Хойером и 82-летним членом большинства палаты представителей Джимом Клайберном. После объявленного ухода Пелоси двое её 80-летних коллег быстро последовали её примеру, ознаменовав конец целой эпохи, пишет The Insider.

Решение Пелоси об отставке также связано с тем, что в воскресенье президенту Джо Байдену исполняется 80 лет. За последние два года Пелоси возглавляла ключевые политические предложения президента. Завершая свою эмоциональную речь, Пелоси поблагодарила своих коллег за их пожелания выздоровления её мужа Пола, на которого было совершено жёсткое нападение в октябре, что, по словам политика, тоже повлияло на её решение, резюмирует The Insider.