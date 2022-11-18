 

Ксения Собчак поздравила единственного сына Платона с 6-летием

18.11.2022, 14:35, Разное
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Сегодня единственному общему сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана исполнилось 6 лет. По особенному случаю Ксения опубликовала в своем блоге новые фотографии подросшего Платона и сопроводила пост лаконичным и трогательным поздравлением. Отметим, что звездные родители редко показывают Платона публике, поэтому день рождения мальчика — отличный повод увидеть, как он растет и меняется.

С днем рождения, сыночек! – написала Ксения, добавив к тексту эмодзи в виде алого сердца.

Экс-супруг Собчак Максим Виторган уже несколько месяцев хранит в своем аккаунте молчание. Впрочем, прошлый, 5-й день рождения и по совместительству первый юбилей Платона они отметили вместе. Тогда родители организовали сыну настоящую грандиозную пиратскую вечеринку, которую посетили и звездные гости, например, Филипп Киркоров.

Напомним, что Ксения и Максим стали родителями в 2016 году. О беременности телеведущей стало известно в 2016 году благодаря фотографиям из Парижа. Официально новость о беременности она подтвердила в сентябре на конкурсе “Новая волна” в Сочи, а незадолго до родов снялась обнаженной для глянцевого журнала, чтобы, как она объяснила, иметь памятную фотосессию об этом периоде жизни. 

Ксения Собчак и Максим Виторган развелись в 2019-м, и каждый из них нашел свое счастье: Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, а Максим встречается с актрисой Нино Нинидзе.


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