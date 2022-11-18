 

Филипп Янковский, Настя Ивлеева, Евгений Стычкин и Ольга Сутулова на премьере сериала “Монастырь”

18.11.2022, 14:35, Разное
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Вчера вечером в кинотеатре “Художественный” состоялся показ первых двух эпизодов шестисерийной драмы “Монастырь” о девушке Марии (Ивлеева), которая, боясь за свою жизнь, прячется в северном монастыре. Там она знакомится со священником Варсонофием (Янковский), его сыном Юрой (Эйдельштейн) и монахиней Елизаветой (Кудряшова). Сериал представили шоураннер Александра Ремизова и актеры — Анастасия Ивлеева, Филипп Янковский, Марк Эйдельштейн, Светлана Иванова, Наталья Кудряшова и другие.

Для меня участие в этом сериале стало первым опытом в драматическом проекте, – призналась Ивлеева, для которой эта роль стала дебютом в драматическом кино. – Когда мне предложили сниматься в “Монастыре”, сначала я сомневалась и не знала, стоит ли соглашаться. Иногда в жизни выпадает шанс, и ты либо воспользуешься им, либо нет. Я решила воспользоваться. Уже в финале съемок я поняла, что получила колоссальный опыт, а сериал разделил мою жизнь на “до” и “после”, — Настя Ивлеева.

Филипп ЯнковскийЕвгений Стычкин и Ольга Сутулова

Показ посетили супруг Светланы Ивановой, режиссер Джаник Файзиев (он сыграл в сериале эпизодическую роль), Евгений Стычкин и Ольга Сутулова, Дарья Чаруша, написавшая саундтрек к сериалу. Также среди гостей были замечены Ольга Карпуть, Яна Чурикова, Маша Миногарова, Евгений Бороденко, Алексей Жидковский, Юлия Коваль, Игорь, Григорий и Вадим Верники, Анастасия Красовская, Елизавета Шакира, Стася Милославская, Мария Шумакова (и снова без своего новоиспеченного супруга), Надежда Сысоева и многие другие.

Вместе с Александрой Ремизовой над проектом работали режиссер Александр Молочников (“Скажи ей”) и оператор Сергей Трофимов (“Нулевой пациент”).

Премьера сериала состоится 19 ноября на Кинопоиске.

Филипп ЯнковскийМарк ЭйдельштейнАнастасия Ивлеева с мамойСветлана ИвановаДарья ЧарушаЕлизавета ШакираАлина ОстровскаяНадежда СысоеваМария МиногароваМария ШумаковаСтася МилославскаяОльга КарпутьГоша КарцевАнастасия КрасовскаяАлександра Ремизова и Анастасия ИвлееваОлег ГаасЯна ЧуриковаЕвгений БороденкоАлексей ЖидковскийИгорь Верник, Филипп Янковский, Вадим Верник и Григорий Верник


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