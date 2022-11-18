 

В Москве откроется более 150 катков с искусственным льдом

18.11.2022, 14:17, Разное
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Российская столица активно готовится встречать зиму. По доброй традиции в городе откроются катки с искусственным льдом, ведь катания на коньках – одно из любимых занятий москвичей в холодное время года. А чтобы посетителям спортивных площадок было где согреться в холод, рядом с катками обустроят точки питания. Кроме того, на месте для безопасности горожан будут действовать медицинские пункты.

Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что подготовка катков с искусственным льдом уже стартовала. Всего в столице планируется открыть более 150 подобных объектов.

“Этой зимой в столице будет работать более 150 катков с искусственным льдом, они откроются в ближайшие две недели во дворах, парках, на природных территориях и городских площадках”, — рассказал чиновник.

Специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к длительному процессу намораживания искусственного льда. Как правило, данная работа длится несколько дней. На первом этапе выравнивается основание катка. Для этого используют слои песка, целлофане и прочные резиновые маты. Через них проходят трубки с жидким хладоносителем.

Далее специалисты при помощи мощных холодильных установок намораживают лед до толщины 10-12 сантиметров. На последнем этапе покрытие катков выравнивают и полируют с помощью ледозаливочных комбайнов.

Кроме того, на зимних спортивных объектах организуют необходимую для москвичей инфраструктуру: освещение, раздевалки, туалеты, пункты прокаты, медицинские пункты и точки питания. При этом сотрудники катков будут постоянно контролировать их состояние и при необходимости приводить в порядок с помощью специализированной техники.

К слову, в Москве открываются не только уличные катки, но и масштабные спортивные арены. К примеру, ледовый дворец “Кристалл” в “Лужниках” уже получил официальный адрес. Ранее об этом сообщили “Дни.ру”.

Архитектурной изюминкой нового спортивного объекта должно стать панорамное витражное остекление высотой 14 метров. При этом само здание будет иметь три этажа и займет площадь 24,5 тысячи квадратных метров.


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