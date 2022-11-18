Актер Глеб Калюжный рассказал об отказе учиться у Олега Табакова

Актер Глеб Калюжный пояснил об отказе учиться на факультете у легендарного Олега Табакова. Парень, учащийся в школе для детей с девиантным поведением намеревался поступить в спецназ и получил первую роль совершенно случайно.

Биография актера и музыканта Глеба Калюжного сложна и наполнена проблемами. Однако за короткое время благодаря таланту он стал настоящей звездой российского кинематографа. При этом еще во время обучения в школе, отметив его одаренность, парню предлагали помощь в поступлении в театральный ВУЗ к самому Олегу Табакову. Однако он отказался, не желая идти по такому пути. 24-летний Глеб Калюжный рос в неполной семье, из-за финансовых трудностей и неудовлетворительного поведения ему приходилось часто менять школу. В целом он смог отучиться только 9 классов, причем в школе для детей, поведение которых считалось девиантным. Уже тогда в нем обнаружились творческие способности. Стоит отметить, что и его старший брат также получил известность, как музыкальный критик и стример Моисей Великанов.

Обучаясь в Московском политехническом колледже, будущий селебрити работал в ресторане, а также увлекался сочинением музыки. Несмотря на намерения обучаться далее в театральном ВУЗе, будущий артист все же поступил на факультет маркетинга в Высшей школе при МГУ. На большой экран Глеб Калюжный попал случайно, откликнувшись на приглашение на кинопробы в сети ВКонтакте. Роль в картине «14+» прославила его далеко за пределами России. Фильм попал в программу таких престижных фестивалей и премий, как Берлинале, VOICES 2015 и Olympia International Film Festival for Children and Young People.

Сейчас в его творческой «копилке» множество ролей в фильмах и сериалах вроде «Трудных подростков», «Вампиров средней полосы» и «Полета». Сейчас готовится релиз новой телеэпопеи с названием «Черная весна». СМИ сообщали, что некоторые коллеги, выходцы из актерских семей, не всегда благожелательно относятся к Глебу Калюжному. При этом сам артист равняется на Ивана Янковского, Павла Табакова, Никиту Ефремова и других звезд кино и театра. Он понимает их возмущение тем, что в главных ролях чаще оказывается именно он, и это обижает людей, не только отучившихся в театральных институтах, но и воспитывающихся в семьях творческой интеллигенции.