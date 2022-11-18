В игру вступают основы гардероба: учимся создавать элегантные осенние образы с базовыми элементами

С наступлением холодов хочется одеваться не только стильно и модно, но и удобно. Одежда зимой должна быть в первую очередь комфортной и теплой, поэтому пришло время обратиться к базовым предметам гардероба для создания удачных осенне-зимних образов, которые будут одновременно и простыми, и элегантными.

Наряды можно легко создавать из базовой одежды, которая уже есть в шкафу и которая выручит вас в любом случае. Отлично подойдут джинсовые юбки, джинсы, трикотажные платья, кардиганы, свитеры, блейзеры, пиджаки, брюки со складками, футболки, толстовки и другие предметы.

Наверняка многие женщины найдут большинство из этих вещей у себя в шкафу, однако у них есть возможность открыть для себя новые способы их сочетания, о которых они, возможно, не задумывались. Вот несколько стильных образов, которые можно взять на заметку и воспользоваться при случае.

Джинсовая юбка и кардиган

Джинсовая юбка – это такой же универсальный предмет одежды, как и джинсы. Она великолепно сочетается с кардиганом и ботильонами на каблуке. Образ получится особенно стильным, если носить кардиган, заправленным в юбку, и дополнить поясом.

Джинсовая юбка со свитером

Длинные джинсовые юбки вновь стали очень популярными в этом году, поэтому стоит достать такую модель из шкафа, если она имеется. Она будет отлично сочетаться с черным свитером с высоким воротом и черными балетками. Результат получится великолепным.

Джинсы с курткой

Джинсы являются основным элементом любого гардероба. Они прекрасно сочетаются со всеми видами курток. Для создания повседневного образа можно дополнить эту комбинацию ковбойскими сапогами, а для вечернего лука идеально подойдет обувь на каблуках.

Брючный костюм

Брючный костюм сегодня позиционируется как новая базовая вещь для знатоков и ценителей моды. Стилисты советуют сочетать его с лоферами.

Брюки со складками с футболкой

Еще одна великолепная идея для прохладного времени года — это сочетание брюк со складками и высокой талией и простой футболки нейтрального цвета. Образ получится более стильным, если футболка будет заправлена в брюки, дополненные кожаным ремнем.

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Брюки со складками и свитер оверсайз

Для создания повседневного образа с ноткой шика рекомендуется сочетать свои любимые брюки со складками со свитером оверсайз и туфлями на шпильке. Результат будет потрясающим.

Трикотажное платье

Трикотажное платье (или вязаный комплект, состоящий из двух вещей) — это еще один предмет гардероба, который всегда выручит в том случае, когда вы не знаете, что надеть. Лучше всего носить его с высокими сапогами, и такой образ можно считать законченным.

Монохромный образ (главное фото)

Если требуется создать «удобный» образ, можно сочетать свитер оверсайз с мешковатыми брюками в той же цветовой гамме. Получится очень стильный монохромный лук, в котором каждая женщина будет очень комфортно себя чувствовать.

Верхняя рубашка и свободные брюки

Наверняка в гардеробе большинства женщин есть верхняя рубашка в клетку (или жакет такого фасона). Ее можно сочетать с базовой толстовкой или футболкой, мешковатыми брюками и ботильонами на каблуке.