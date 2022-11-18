 

СМИ будут штрафовать за политически некорректную фразу «в Украине»

18.11.2022, 13:33, Разное
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Правила русского языка, применяемые в СМИ, в очередной раз обновились: отныне наряду с нецензурной бранью вне закона поставлено употребление предлога «в» применительно к Украине.

Эксперты-лингвисты, депутаты и чиновники признали это политически некорректным и дискредитирующим различные ведомства и их усилия.

Война в УкраинеОдин из инициаторов нововведений, глава «Справедливой России» Сергей Михайлович Миронов на условиях анонимности рассказал нашему изданию, почему было решено приструнить средства массовой информации.

– Мы долго терпели это издевательство над русским языком, но всему есть предел, — считает он. — Невозможно уже больше это терпеть. Подобная разболтанность развращает общество, расшатывает скрепы, соединяющие общество. В конце-концов должны быть какие-то нормы, должна быть унификация языкуа хотя бы в публикациях, посвящённым политическим и общественным вопросам.

Нововведение пока коснётся только зарегистрированных СМИ и граждан-иноагентов. За первое нарушение будет налагаться штраф, за второе — выноситься предупреждение с изъятием тиража (включая онлайн-СМИ), а на третий раз издание может лишиться лицензии.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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