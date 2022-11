Fox News – ложь Зеленского о «российском ударе» по Польше угрожает миллионам американцев

Администрации Байдена пришлось признать, что по польской территории ударила не российская, а украинская ракета. Однако президент Украины продолжает утверждать, что Киев не имеет отношения к этому инциденту. Подобная ложь напрямую угрожает жизням миллионов американцев, указывает ведущий Fox News Такер Карлсон.

Каким-то образом Украина разбомбила Польшу и убила людей. Это правда, и в течение дня Пентагон, НАТО и даже польское правительство были вынуждены это признать. Вот что случилось. Это сделала Украина. Но есть интересная и актуальная для нас деталь. Украина так и не признала своей ответственности.

Зеленский продолжал врать по телевидению. То есть, когда вы управляете страной, где свободная пресса находится под запретом, как это происходит на Украине, вы можете не осознавать, что остальной мир не обязан вам верить. Вы не можете бросить всех в тюрьму.

Итак, Зеленский продолжал говорить то, что, как мы знаем, не соответствует действительности. «Я не сомневаюсь, что это не наша ракета, — заявил он сегодня. — Я считаю, что это была российская ракета, основываясь на отчётах военных».

Повторюсь, это не просто неправда. Это ложь, из-за которой могут погибнуть миллионы американцев. Поэтому вы должны спросить себя, не пора ли перестать поддерживать этого парня? Может быть, риск слишком высок? Лжёт ли он намеренно, чтобы втянуть нас в войну? Возможно, его вообще не стоило поддерживать? Возможно, он просто очередной коррумпированный восточноевропейский диктатор в спортивном костюме, разбогатевший на американских подачках?

Это может стать уроком. Но это вовсе не тот урок, который администрация Байдена извлекает из того, что только что произошло. Взгляните, как бывший член правления Raytheon Ллойд Остин объясняет, что даже если ракетный удар был нанесён с территории Украины, в случившемся всё равно виновата Россия.

ЛЛОЙД ОСТИН, министр обороны США: Этот взрыв, скорее всего, вызвала ракета украинской ПВО, которая, к сожалению, приземлилась в Польше. И какими бы ни были окончательные выводы, мир знает, что основную ответственность за этот инцидент несёт Россия.

Это не то, что можно было бы назвать аргументацией, основанной на доказательствах. Фактически министр обороны говорит вам: Украина запустила ракету в Польшу и убила поляков, но вам нужно продолжать посылать Украине миллиарды для борьбы с Россией.

Так что теперь вы начинаете понимать, почему анонимный представитель спецслужб вообще слил Associated Press эту историю, эту сфабрикованную историю. Разумеется, всё, как это часто бывает, сводилось к манипулированию конгрессом Соединённых Штатов. Неназванный представитель американской разведки сливает какую-то информацию The New York Times, The Washington Post и AP, члены конгресса читают это и делают то, чего от них хотят разведывательные агентства и администрация.

И мы можем доказать, что именно это произошло в данном случае. Потому что вскоре после того, как эта фейковая новость об этой фейковой российской ракетной атаке появилась в AP, Белый дом потребовал дополнительные 37 миллиардов долларов для финансирования Украины.

Возникает вопрос, где мы находимся? Какова общая сумма, которую мы отправили на Украину к настоящему моменту? Всего за девять месяцев администрация Байдена выделила Украине в общей сложности 91 миллиард долларов в то самое время, когда наши границы всё ещё открыты, а наша экономика стремительно деградирует.

Итак, каковы масштабы трат? Что ж, как отметил сегодня Гленн Гринвальд, 91 миллиард долларов вдвое превышает среднегодовые расходы США во время нашей собственной войны в Афганистане. 91 миллиард долларов — это на 33 процента больше, чем весь годовой военный бюджет России. Но этого недостаточно. Сегодня Марк Милли сообщил нам, что 91 миллиард долларов — это только начало.

МАРК МИЛЛИ, главы Объединённого комитета начальников штабов США: Соединённые Штаты полны решимости продолжать поддерживать Украину средствами самообороны столько, сколько потребуется… Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется… И мы будем продолжать поддерживать их до тех пор, пока это необходимо… И мы будем продолжать поддерживать до тех пор, пока это требуется… Мы будем там столько, сколько потребуется.

Итак, послушный маленький генерал снова читает текст с бумажки. Но это всё ещё не отвечает на вопрос: почему? «Столько, сколько потребуется»? Хорошо, иногда стоит брать подобные обязательства, но почему именно в этом случае? В чём смысл этой поддержки?

Мы не можем сказать, что защищаем демократию на Украине, потому что она не является демократической страной. Мы не можем чётко или хотя бы в общих чертах объяснить, в чём состоят интересы нашей национальной безопасности в этом конфликте между двумя восточноевропейскими странами. Так почему мы банкротим себя ради его финансирования?

Может ли быть так, что все эти усилия являются спланированной аферой для обогащения Демократической партии и её союзников, а также для достижения левых идеологических целей, которые не имеют ничего общего с основными интересами Соединённых Штатов? Возможно, всё это — BLM восточноевропейского разлива? Что ж, это возможно, ведь именно так работает Вашингтон.

