Кристен Стюарт снимет свой первый полнометражный фильм

Кристен Стюарт приступила к работе над своим полнометражным режиссерским дебютом “Хронология воды” (The Chronology Of Water). Главную роль в картине исполнит британка Имоджен Путс (“Грязь”, “Отец”). Об этом пишет Deadline.

“Хронология” – это экранизация одноименных мемуаров писательницы Лидии Юкнавич 2011 года. В них рассказывается о насилии в детстве, попытках Лидии стать пловчихой в Олимпийской сборной США, наркозависимости, смерти дочери и других трагических событиях. Несмотря на это, женщине удалось построить карьеру в литературе и обрести семью.

Впервые об идее перенести “Хронологию воды” на экран стало известно в 2017 году. Тогда же Стюарт выпустила свой первый короткий метр “Come Swim”, который показали в Каннах. Она также адаптирует сценарий “Хронологии” совместно с Энди Минго, а спродюсирует ленту Ридли Скотт и его компания Scott Free Productions.

Напомним, ранее в этом году Стюарт получила свою первую номинацию на “Оскар” за байопик “Спенсер” в категории “Лучшая женская роль” и снялась в боди-хорроре “Преступления будущего” Дэвида Кроненберга.

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