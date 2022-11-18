Исполнительница главной роли в “Анатомии страсти” Эллен Помпео уходит из сериала спустя 17 лет

Звезда сериала “Анатомия страсти” Эллен Помпео официально объявила о том, что уходит из проекта. Телешоу не закрывается, и эпизоды продолжат выходить в привычном режиме, впрочем, уже без полюбившейся зрителям героини Помпео Мередит Грей. Шоураннер и сценарист “Анатомии” Шонда Раймс намекнула, что шанс встретиться с героиней у нас еще есть, а значит, Помпео может появиться, например, во флэшбеках или в качестве второстепенного персонажа. По сюжету, Мередит переедет в Бостон и устроится в новую клинику по исследованию болезни Альцгеймера. Последний эпизод с участием Эллен Помпео выйдет на экраны 23 февраля следующего года.

Я бесконечно благодарна любви и поддержке, которую вы мне оказывали на протяжении всех 19-ти сезонов! – написала она в официальном заявлении. – Ничто из этого было бы невозможно без лучших фанатов в мире. Вы сделали это путешествие по-настоящему веселым и культовым! Я безумно люблю и ценю вас в ответ. Вы знаете, что шоу должно продолжаться, а я обязательно вернусь в гости.

Эллен Помпео, которая так и не озвучила причину ухода из проекта, является ветераном шоу с 17-летним стажем в команде. Она снялась в 19-ти сезонах и стала самой высокооплачиваемой сериальной актрисой с гонораром 600 тысяч долларов за эпизод с учетом бонусов и процентов. В среднем в год Помпео удавалось заработать на съемках в “Анатомии” до 20 миллионов долларов.

Напомним, что первая серия “Анатомии страсти” вышла на экраны на канале ABC 27 марта 2005 года, и шоу моментально стало общемировым телехитом.