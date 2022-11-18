Guardian – отложенные из-за карантина обследования грозят обернуться «эпидемией рака» в ЕС

Эксперты предупредили, что Европе вскоре может грозить настоящая «эпидемия рака», если в ближайшее время не будут приняты меры для активного обследования и лечения пациентов из группы риска. По их оценкам, из-за карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 уже было пропущено около миллиона диагнозов. И если ситуацию срочно не изменить, то в конечном итоге это поставит под угрозу выживаемость пациентов и заметно снизит качество их жизни, пишет The Guardian.



AP

По оценкам экспертов, около 40% случаев рака в Европе можно было бы предотвратить, если бы при разработке стратегий первичной профилактики более эффективно использовалось нынешнее понимание факторов риска этой болезни. Об этом заявила Анна Шмютц из Международного агентства по изучению рака, пишет The Guardian.

Врачи озабочены тем, что из-за карантинных ограничений во время пандемии COVID-19 пришлось массово пропускать диагностику, и предупреждают, что если не будет принято срочных мер, ЕС вскоре может столкнуться с настоящей «эпидемией рака», отмечается в статье. Об этом говорится в отчёте, который был подготовлен при содействии Комиссии по онкологии при медицинском журнале Lancet на основе данных, полученных от широкого круга учёных и экспертов по исследованию и лечению рака со всей Европы.

Авторы отчёта предупреждают, что одним из «непреднамеренных последствий» пандемии можно считать неблагоприятное влияние, которое оказало быстрое перепрофилирование служб здравоохранения для борьбы с COVID-19, а также массовые повсеместные карантинные меры, влияющие на различные онкологические службы, исследовательские центры и непосредственно на больных раком.

По их оценкам, на протяжении первого года пандемии в клиниках было принято на 1,5 миллионов меньше пациентов с раковым диагнозом, чем обычно. При этом каждый второй пациент с раком не смог своевременно получить химиотерапию или необходимое хирургическое вмешательство, сообщается в статье.

В целом в Европе было пропущено около 100 миллионов плановых обследований. И по мнению экспертов, около миллиона граждан Европы могут сейчас иметь невыявленный рак в результате такого катастрофического отставания по диагностике и обследованию. Об этом рассказал профессор Марк Лоулер из Королевского университета в Белфасте, председатель Комиссии по онкологии. «Мы находимся в гонке со временем, чтобы выявить эти необнаруженные случаи рака», — подчеркнул он.

«Появляются данные о том, что у более высокой доли пациентов сейчас диагностируют более поздние стадии рака, если сравнивать с показателями до пандемии, в результате значительных задержек при диагностике и лечении рака», — также отмечается в отчёте. Эксперты предупреждают, что такой сдвиг будет продолжать оказывать негативное влияние на европейскую систему здравоохранения ещё долгие годы.

По их словам, пандемия оказала ощутимое «сдерживающее воздействие» на исследования в сфере лечения рака, когда многие лаборатории закрылись, а клинические испытания были отложены или вовсе отменены. «Эти проблемы в конечном итоге поставят под угрозу уровень выживаемости, а также будут способствовать снижению качества жизни многих европейских пациентов с раком», — подчёркивают они.

В отчёте также содержится предупреждение о том, что системам здравоохранения необходимо срочно уделить приоритетное внимание исследованиям в области лечения рака, чтобы избежать общеевропейской «эпидемии рака» уже в следующем десятилетии. Ведущие эксперты в области здравоохранения и науки отмечают, что негативное воздействие COVID-19 выявило «слабые места» в системах здравоохранения по всему континенту.

И если не решить эти проблемы в срочном порядке, достигнутые ранее результаты в сфере лечения рака регрессируют почти на десятилетие назад, предупреждают учёные. По их мнению, обострение конфликта на Украине также является огромной проблемой, поскольку РФ и Украина традиционно вносили наибольший вклад в клинические исследования рака в мире.



В отчёте также утверждается, что усилия по профилактике рака, включая различные исследования, не получили того финансирования, которого они заслуживают. В то же время если уделять больше внимания профилактике рака, число заболевших должно сократиться — и это позволило бы выделить больше ресурсов для тех, кто действительно нуждается в лечении, отмечают эксперты. Комиссия также прогнозирует, что брексит и дальше будет негативно влиять на исследования рака в Европе, пишет The Guardian.