В сети появилось фото первой встречи Натальи Водяновой и ее семьи с найденной сестрой Дженной

В начале этой недели весь мир узнал, что Наталья Водянова нашла свою сестру, которую в младенчестве отдали приемным родителям из Северной Каролины из-за тяжелой финансовой ситуации в семье. Эту историю российская супермодель рассказала для декабрьского номера американского Vogue. Фрагменты статьи утекли в сеть раньше времени, когда номер только-только появился в продаже, а теперь полную версию статьи опубликовали на сайте журнала.

Так, материале, кроме уже известных снимков Натальи и ее сестры Дженны, сделанных Энни Лейбовиц, появилась и фотография из личного архива Водяновой. Кадр был сделан во время первой семейной встречи в Париже, где живет Наталья с супругом Антуаном Арно и детьми. Знакомство состоялось в 2021 году. На ней также присутствовали сестра Водяновой Кристина и их мама Лариса Кусакина. Еще одним снимком с бэкстейджа поделилась редакция журнала

Наталья Водянова с сестрами Кристиной и Дженной и матерью Ларисой

Как стало известно из других фрагментов статьи, Лариса не говорит по-английски, поэтому она общалась с Дженной с помощью своих дочерей. И несмотря на языковой барьер встреча Дженны и мамы была очень эмоциональной. В интервью Наталья также призналась, что с первой встречи они все сразу почувствовали себя семьей. А ее мама впервые за долгое время по-настоящему улыбалась – она была подавлена после того, как в 2021 году у нее умерли муж и мать.

Сейчас, сообщается, Наталья собирается съездить в Северную Каролину, чтобы познакомиться с приемными родителями Дженны.

Сама Водянова в среду впервые появилась на публике после новостей о найденной сестре. Она прилетела в Испанию, чтобы посетить открытие выставки, посвященной фэшн-фотографу Стивену Мейзелу.

Наталья Водянова, Дженна Бернс и Хэмиш Боулз