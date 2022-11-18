 

Звезда “Фантастической четверки” Кейт Мара стала мамой во второй раз

18.11.2022, 11:45, Разное
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Похоже, в семье 39-летней Кейт Мары и ее супруга-актера Джейми Белла произошло долгожданное пополнение. Репортеры американского таблоида Page Six запечатлели Кейт с младенцем на руках, пока она ехала на съемку с фотографом Сэлом Оуэном. Актриса выглядела расслабленно в розовых джоггерах и толстовке с капюшоном.

После появления в сети новых фотографий Кейт вышла на связь с подписчиками и опубликовала первый снимок новорожденного, впрочем, не стала раскрывать ни пол, ни имя младенца. В посте актриса сообщила, что родила неделю назад.

Неделю назад родила малыша, – написала Кейт. – Вот его ножки.

О второй беременности Кейт Мары стало известно в июле этого года. Актриса намекнула на интересное положение, опубликовав совместное фото папарацци с супругом. 

На этом фото нас трое, – написала она, чем тут же вызвала волну поздравлений в комментариях.

Напомним, что Кейт Мара и Джейми Белл познакомились на съемках блокбастера “Фантастическая четверка” в 2015 году. В июле 2017-го влюбленные связали себя узами брака, и всего двумя годами позже у них родился первенец — дочка, имя которой звездные родители так и не раскрыли. Для Кейт это был первый ребенок, а у Джейми уже есть сын Джек от предыдущего брака с Эван Рэйчел Вуд.


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