К московскому проекту по видеонаблюдению за новорожденными присоединились три больницы

Первыми участниками проекта стали Морозовская детская городская клиническая больница, роддома инфекционной клинической больницы №2 и городской клинической больнице №15 имени Филатова. Теперь следить за состоянием малыша онлайн можно в перинатальных центрах медицинского комплекса “Коммунарка”, ГКБ имени Баумана и ГКБ имени Кончаловского, сообщила заммэра Москвы по вопроса социального развития Анастасия Ракова.

“Таким образом, сейчас в проекте принимают участие в общей сложности шесть медицинских учреждений Москвы”, – уточнила заместитель мэра.

Видеокамеры устанавливают прямо в аппаратах, где содержатся новорожденные в первые недели жизни. Для доступа к трансляции одному из родителей нужно написать заявление с указанием своих личных данных.

Подключение к камере может предоставить заведующий отделением или лечащий врач. Трансляция доступна 24 часа в сутки в режиме онлайн.

Видеозаписи не хранятся, доступ к ним имеют только родители и узкий круг технических специалистов. Просмотр доступен со смартфона и других электронных устройств, сообщается на портале mos.ru.

Проект позволяет родителям малыша быть спокойнее за его здоровье, отметил главный врач ГКБ №15 им. О.М. Филатова Валерий Вечорко.

“Понятно, что переживания за здоровье маленького человечка никуда не денутся, но когда ребенок перед глазами, то тревога уходит, на душе становится немного спокойнее и появляется стойкая уверенность, что все будет хорошо, улучшается лактация у мамы”, – подчеркнул медик.

В Москве создана эффективная модель акушерско-гинекологической службы и родовспоможения. За последние 10 лет показатель выживаемости недоношенных детей в столице увеличился в два раза. Сегодня медики выхаживают 98% малышей, родившихся раньше срока.