Определенные группы продуктов могут положительно влиять на сон и даже защищать от стресса

Есть группы продуктов, которые негативно влияют на сон, а есть те, которых следует избегать при стрессе. С учетом уже известных данных, было проведено новое исследование, и оно показало, что можно применять психобиотическую диету, которая поможет и снизить уровень стресса, и улучшить ночной сон.

Что такое психобиотическая диета

Исследователи так назвали диету, богатую пребиотиками за счет фруктов, овощей, семян, цельнозерновых и ферментированных продуктов. Это питание, богатое клетчаткой, о пользе которой для кишечника известно уже давно. Но основное преимущество дают ферментированные продукты — те, что подверглись ферментации, то есть брожению, когда бактерии питаются сахаром и крахмалами и выделяют молочную кислоту. К ним относятся: квашеная капуста, соленые огурцы, чайный гриб, кефир и пр.

Исследование диеты

В исследовании, опубликованном в октябре 2022 года в Molecular Psychiatry, приняли участие 45 взрослых в возрасте от 18 до 59 лет, которые обычно из ежедневного питания получали мало клетчатки. Участников разделили на две группы, каждая из которых придерживалась своей диеты. Первая следовала пищевой пирамиде, а вторая — психобиотической диете, включающей большое количество пребиотических и ферментированных продуктов.

Вторая группа была проинструктирована придерживаться ежедневного меню, которое включало:

2-3 порции ферментированных продуктов, как квашеная капуста, кефир или чайный гриб; 5-8 порций круп; 6-8 порций фруктов и овощей, которые богаты пребиотическими волокнами, включая яблоки, бананы, капусту и лук.

Они также должны были съедать 3-4 порций бобовых каждую неделю.

Результаты эксперимента

Полученные результаты показали, что у обеих групп улучшился сон. Однако участники, которые придерживались психобиотической диеты, также отметили снижение количества и интенсивности стресса, который они испытывали в период проведения эксперимента. Кроме того, уровень воспринимаемого стресса снижался тем больше, чем дольше участник придерживался психобиотической диеты.

Кэтрин Джервасио, доктор медицинских наук, диетолог, говорит: «Исследование дает многообещающие преимущества того, что психобиотическая диета может сделать в отношении пищеварения и стресса. Стресс влияет на здоровье кишечника и может препятствовать эффективному усвоению питательных веществ, необходимых для борьбы с тревожностью и другими потенциальными рисками, связанными с ней. Требуются дальнейшие исследования, которые станут дополнительными доказательствами того, насколько важны диета и питание для управления стрессом и сном».