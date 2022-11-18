 

Учёные не прекращают попытки найти «таблетку» от старости

18.11.2022, 10:30, Разное
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Наука пока не может предотвратить старение, но учёные не прекращают попытки найти способы остановить или замедлить процесс. Как передаёт NTD, в Калифорнии наблюдается бум исследований в области биотехнологий против старения. Компания BioAge уже испытывает препарат, который, как ожидается, поможет восстановлению и регенерации мышц.

Для этих пожилых жителей района залива Сан-Франциско игра в бинго и растяжка — хороший способ закалить и тело, и ум. 

ГРЕТЕН ЛИВИТТ, 73-летняя жительница США: Если бы наука смогла придумать, как сохранить мои память и физические способности до моей смерти, я была бы очень счастлива.

Наука пока не может предотвратить старение, но учёные не прекращают попытки найти способы остановить или замедлить процесс.

Так, в Калифорнии наблюдается бум исследований в области биотехнологий против старения. Возраст влияет на всех по-разному: у кого-то ослабляется иммунная система, начинаются воспаления или снижаются когнитивные и нейросенсорные функции, а кто-то начинает терять костную и мышечную массу.

СТИВ ХОРВАТ, генетик: Старение — это не то же самое, что ржавчина, накапливающаяся на автомобиле. Это не просто поломка, а скорее процессы, которыми можно манипулировать. Вы можете их настроить определёнными способами. Я интерпретирую старение как программную ошибку.

Компания BioAge занимается тем, что ищет общий знаменатель среди образцов крови и тканей людей, проживших долгую и здоровую жизнь.

КРИСТЕН ФОРТНИ, директор BioAge: Есть белок апелин, который циркулирует в крови. Мы выяснили, что люди среднего возраста с более высоким уровнем апелина в крови жили дольше. И по мере старения их мышечные и когнитивные функции сохранялись лучше. Мы дали этот препарат очень старым мышам и увидели, что он улучшает их мышечную функцию.

Сейчас препарат проходит клинические испытания на людях. Как ожидается, он поможет восстановлению и регенерации мышц.

КРИСТЕН ФОРТНИ: Мы изучаем разрыв между продолжительностью жизни и продолжительностью здоровья, то есть тем, как долго человек живёт и как долго остаётся здоровым. В большинстве развитых стран существует 20-летний разрыв.

Стремление Калифорнии к молодости может восприниматься как роскошь для богатых. Но, возможно, оно может превратиться в доступное «лечение» от старости.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2022 года.


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