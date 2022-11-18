«Не зимний режим, а образ жизни» — премьер Франции призвала соотечественников привыкнуть экономить энергию на постоянной основе

Режим экономии энергии должен стать для французов не временной мерой на зимний период, а новым образом жизни, сказала премьер-министр Франции Элизабет Борн, выступая перед депутатами Национальной ассамблеи. Как передаёт Le Figaro, по мнению главы правительства, защититься от будущих кризисов стране поможет тотальное ограничение энергопотребления и отказ от углеводородов. Цель новой правительственной стратегии: снизить потребление энергии во Франции на 40% к 2050 году, пишет издание.



AP

Презентуя стратегию достижения Францией углеводородной нейтральности к 2050 году в Национальной ассамблее, премьер-министр Франции Элизабет Борн сказала о необходимости для французов изменить привычное энергопотребление на постоянной основе, пишет Le Figaro.

«Мы все должны осознать, что экономия — это не режим на зимний период. Это новый образ мышления и действий», — сказала Борн перед депутатами. Премьер-министр считает, что «отказ от углеводородов и экономия» защитят французов от будущих кризисов.

Заявленная цель новой правительственной стратегии: снизить потребление энергии во Франции на 40% к 2050 году. По словам председателя правительства, «массированная экономия энергии — основная цель на долгие годы».

Борн также подтвердила слухи о предстоящих «точечных и очень краткосрочных» отключениях электроэнергии в некоторых районах зимой. Премьер-министр также выразила удовлетворение от одобрения парламентом законопроекта «О возобновляемых источниках энергии» и порадовалась «духу компромисса», возобладавшему в Национальной ассамблее без абсолютного большинства.