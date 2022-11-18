Звезда “Дивергента” Энсел Эльгорт и Виолетта Комышан расстались после 10 лет отношений

28-летний американский актер Энсел Эльгорт, известный своими ролями в фильмах “Виноваты звезды”, “Малыш на драйве” и “Дивергент”, снова свободен. Его теперь уже экс-возлюбленная, 26-летняя танцовщица Виолетта Комышан, подтвердила новость о расставании в интервью E! News. Девушка прямо заявила, что она “одинока” и добавила, что в данный момент она “сосредоточена” на себе. А насчет ее возвращения в мир свиданий она сказала:

Я думаю, это будет весело.

Виолетта также дала небольшой совет другим незамужним дамам:

Сосредоточьтесь на своей работе и своих увлечениях. Мне 26 лет, так что сейчас самый подходящий возраст, чтобы двигаться вперед и сосредоточиться на себе.

Когда и почему Энсел и Виолетта расстались, девушка не уточнила. Однако еще в 2019-м Энсел намекнул, что его интересуют другие девушки:

Думаю, мы довольно ясно дали понять, что я хочу свободно влюбляться в людей, и этот вариант должен быть открытым, но в сексуальном плане он может быть закрыт, – объяснил он изданию The New York Times. – Я влюблен в кучу своих друзей-мужчин, с которыми мне неинтересно заниматься сексом, так почему я не могу отложить в сторону желание заняться сексом с женщинами и позволить себе заниматься любовью с женщинами?

Последний раз пара появлялась на красной дорожке нью-йоркской премьеры фильма “Вестсайдская история”.

Напомним, Энсел Эльгорт и Виолетта Комышан начали встречаться в 2012 году, познакомившись еще в школе. Они пережили череду расставаний и большой секс-скандал. В 2020 году Эльгорта обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней, которое произошло в 2014 году. По ее словам, актер принуждал ее к сексу и в итоге изнасиловал, несмотря на то, что на тот момент она была несовершеннолетней:

Мне было всего 17 лет. А ему за 20. Он знал, что делает. Я публикую это не в погоне за его наказанием, мне все равно. Я публикую это, чтобы наконец-то исцелиться, и я знаю, что я такая не одна, он делал это и с другими девушками. Вместо того чтобы спросить меня, хочу ли я прекратить заниматься сексом, зная, что это мой первый раз, и я рыдала от боли и не хотела этого делать, он сказал, что так нужно.

Как сообщает Габби, она была фанаткой Энсела и писала актеру множество сообщений в социальных сетях. Однажды он ответил ей и скинул свой приватный Snapchat, где они смогли общаться и где, по словам девушки, парень просил Габби отправлять ему свои обнаженные фото. Вскоре актер ответил на эти обвинения:

Я был огорчен, увидев сообщения в социальных сетях обо мне, которые были распространены в течении последних 24 часов. Я не могу утверждать, что понимаю чувства Габби, но ее описание событий это не то, что происходило на самом деле. Я никогда ни на кого не нападал и не буду нападать. Правда только то, что в 2014, в Нью-Йорке, когда мне было 20, у нас с Габби были недолгие отношения, полностью с обоюдного согласия. К сожалению, после расставания я не отвечал на ее сообщения, что является незрелым и жестоким поступком. Я знаю, что это запоздалое извинение не освобождает меня от моего неприемлемого поведения, когда я пропал. Оглядываясь назад, я чувствую отвращение и стыд за свое поведение. Мне очень жаль, я знаю, что должен продолжать размышлять, учиться и работать, чтобы уметь сочувствовать.