 

“Мне ничего не говорил”: любимый мужчина бросил Поплавскую через месяц после свадьбы

18.11.2022, 10:05, Разное
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Актриса Яна
Поплавская стала героиней нового выпуска телепрограммы “Судьба
человека” на телеканале Россия-1. Ведущему Борису Корчевникову она
рассказала свои душевные переживания и последние новости. Было видно, что
исполнительница “Красной шапочки” еле сдерживает слезы.

Так, зрители
узнали, что любимый мужчина бросил Яну. Речь идет о ее старшем сыне — 37-летнем
Климе Поплавском. Об этом пишет Пятый канал. Мужчина не сообщил матери о своем
решение отправиться на фронт, но материнское сердце все равно его простило.

“Он мне
ничего не говорил”, — рассказывает Борису Яна. Наследник актрисы сам
принял такое решение, не советуясь со звездной мамой. Царьград сообщает, что
Клим уже находится в тренировочной части. Уже в декабре он сможет отправиться в
зону активных действий.

Трагические события
разворачиваются в жизни Яны Поплавской через месяц после долгожданной свадьбы. Актриса
стала законной женой своего давнего избранника. Вместе пара прожила целых семь
лет, невзирая на 15-летнюю разницу в возрасте. В предыдущем браке актриса прожила
с супругом 25 лет, расставшись в приятельских отношениях.


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