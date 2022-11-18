“Мне ничего не говорил”: любимый мужчина бросил Поплавскую через месяц после свадьбы

Актриса Яна

Поплавская стала героиней нового выпуска телепрограммы “Судьба

человека” на телеканале Россия-1. Ведущему Борису Корчевникову она

рассказала свои душевные переживания и последние новости. Было видно, что

исполнительница “Красной шапочки” еле сдерживает слезы.

Так, зрители

узнали, что любимый мужчина бросил Яну. Речь идет о ее старшем сыне — 37-летнем

Климе Поплавском. Об этом пишет Пятый канал. Мужчина не сообщил матери о своем

решение отправиться на фронт, но материнское сердце все равно его простило.

“Он мне

ничего не говорил”, — рассказывает Борису Яна. Наследник актрисы сам

принял такое решение, не советуясь со звездной мамой. Царьград сообщает, что

Клим уже находится в тренировочной части. Уже в декабре он сможет отправиться в

зону активных действий.

Трагические события

разворачиваются в жизни Яны Поплавской через месяц после долгожданной свадьбы. Актриса

стала законной женой своего давнего избранника. Вместе пара прожила целых семь

лет, невзирая на 15-летнюю разницу в возрасте. В предыдущем браке актриса прожила

с супругом 25 лет, расставшись в приятельских отношениях.