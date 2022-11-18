«АвтоВАЗ» собрал первую тестовую Lada Vesta NG
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Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что произвела тестовую сборку первого автомобиля Lada Vesta NG.
На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов, передает ТАСС сообщение компании.
Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала, говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» сохраняет планы по перезапуску Lada Vesta весной 2023 года, при этом первое время автомобиль будет производиться с механической коробкой передач.
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