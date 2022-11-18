 

«АвтоВАЗ» собрал первую тестовую Lada Vesta NG

18.11.2022, 9:50, Новости дня
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Компания «АвтоВАЗ» сообщила, что произвела тестовую сборку первого автомобиля Lada Vesta NG.

На данном автомобиле проверялась корректность работы перенесенного оборудования, технологий, а также готовность необходимых процессов, передает ТАСС сообщение компании.

Автомобиль не покинет сборочную площадку и в дальнейшем будет использоваться только для обучения персонала, говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» сохраняет планы по перезапуску Lada Vesta весной 2023 года, при этом первое время автомобиль будет производиться с механической коробкой передач.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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