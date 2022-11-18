 

Что будет с зубами, если не фторировать воду

18.11.2022, 9:35, Разное
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Исследования о преимуществах фторирования воды для профилактики кариеса проводятся в течение десятилетий, тогда как о последствиях прекращения фторирования гораздо меньше информации.

В 2007 году жители Джуно, столицы Аляски, проголосовали за прекращение добавления фтора в питьевую воду, опасаясь возможного вреда. Ученые из Университета Аляски в Анкоридже выяснили, к чему это привело.

В ходе исследования, результаты которого опубликованы в BMC Oral Health, оценивались данные государственных медицинских страховок Medicaid двух групп детей и подростков в возрасте 18 лет и младше.

Первая группа состояла из 853 пациентов, которые проходили лечение кариеса в 2003 году. Они находились в «оптимальных условиях», когда питьевую воду фторировали. Вторая группа – 1052 пациента – проходила лечение кариеса в 2012 году в «неблагоприятных условиях» (через пять лет после прекращения фторирования).

Исследователи определили, что этот временной разрыв привел к значительному различию в распространенности кариеса в младшей возрастной группе. Дети до 6 лет из первой группы в среднем лечили кариес и его последствия 1,55 раз в год, тогда как во второй группе этот показатель вырос до 2,52. То есть, после прекращения фторирования дети ходили к стоматологу на один раз в год чаще.

У детей и подростков старше 6 лет эффект был менее выраженным. Исследователи предположили, что сказалась частичная защита, связанная с воздействием фтора на зубную эмаль в раннем возрасте (до запрета в 2007 году).

«Исследование показывает, что без оптимального уровня фтора в питьевой воде и, следовательно, во рту и слюне, зубы могут формироваться с более слабой эмалью и не способны реминерализировать ранние признаки разрушения»,– объяснили исследователи.

Результаты доказывают, что даже при использовании фторсодержащей зубной пасты, полоскании и профессиональной профилактике кариеса, фторирование воды имеет лечебно-профилактический эффект для населения.

«Стоимость программы фторирования, которая фактически заключается в том, чтобы фторировать воду, составляет копейки по сравнению с затратами на лечение полостей», – резюмировала Дженнифер Мейер (Jennifer Meyer), ведущий автор исследования.


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