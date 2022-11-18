 

Для отечественных учёных введут индекс Лысенко, отражающий их приближенность к власти

18.11.2022, 9:33, Разное
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Начиная с 2023 года, в России может появиться новый наукометрический показатель для учёных – индекс Лысенко.

Названный в честь агронома Трофима Лысенко, он будет отражать приближенность специалиста к государственным структурам и его перспективы по части финансирования проектов.

Если индекс Хирша оценивает продуктивность учёного на основе числа публикаций и числа их цитирований, то индекс Лысенко будет учитывать совсем другие показатели – наличие предыдущих проектов, на которые было выделено госфинансирование, стаж работы в «приоритетных» организациях, таких как инновационный центр Сколково.

При расчёте индекса Лысенко также будут оцениваться родственные и личные связи во властных кабинетах, неофициальные учёные степени и звания (например, присвоенные РАЕН) и число публикаций не только в научных, но и в эзотерических журналах. Согласно предварительным оценкам, наиболее «весомым» учёным по этому показателю может стать Виктор Петрик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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