 

«Если у него ушло вдохновение»: Талышинская сочувствует Шоуа

18.11.2022, 9:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Виктория Талышинская высказала свое сочувствие бывшему коллеге по дуэту «Непара». 45-летней певице жаль, если у музыканта и продюсера «ничего не рождается и вдохновение ушло».

Образованная в 2002 году Александром Шоуа и Викторией Талышинской группа «Непара» стремительно покоряла российский музыкальный Олимп и стабильно собирала музыкальные награды. Их хиты «Другая семья», «Они знакомы давно» и «Плачь и смотри» звучали отовсюду, однако спустя десять лет группа распалась. Не сумев построить сольную карьеру Александр Шоуа уже в следующем году предложил своей коллеге снова воссоединиться в дуэт, коллектив выпустил два альбома, ставшие золотым и мультиплатиновым. С 2019 года группа официально не существует, с тех пор Талышинская и Шоуа выступают каждый сам по себе, иногда объединяются для совместных выступлений.

Права на весь репертуар «Непары» остались у Александра Шоуа, из-за чего Талышинская вынуждена была искать собственные песни для того, чтобы снова работать на сцене. Сейчас 48-летний артист активно участвует в разнообразных шоу на отечественном телевидении. Ранее Талашинская заявляла, что, несмотря на слухи о романе участников «Непары», работа с партнером по музыкальному цеху была тяжелой из-за характера коллеги.

Певица не желает, чтобы сейчас ее ассоциировали с проектом «Непара». Для нее дуэт уже в прошлом, и теперь артистка ставит перед собой абсолютно другие цели. Талашинская отказывается даже отвечать на вопросы относительно расставания с Александром Шоуа и что-либо комментировать о его нынешней жизни. До сих пор исполнительницу ранит обилие нелицеприятных высказываний продюсера о ней. Таким образом, уверена селебрити, потерявший вдохновение экс-партнер пытается напоминать о своей личности, поскольку ничего нового у него «не рождается».

Выступления Шоуа с хитами «Непары» в дуэте с то одной, то другой вокалисткой, Талышинская считает возмутительным. В то время, как ее коллега объезжает Россию с концертами, на всех радиостанциях эти песни звучат с голосом Талышинской. Вместо перепевания старых шлягеров сама артистка весь свой талант реализует в проекте «2 океана». Вместе с автором песен для многих звезд, в том числе Димы Билана и Тамары Гвердцители, она записывает новые диски.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.20 / Скандалы: Немецкий пациент

11.08.22 / Белла на грани – Личное мнение

03.06.21 / Пинк и Кэри Харт опубликовали редкие архивные фото дочери на ее 10-летие

04.04.22 / Новый смартфон Honor Play 6T похож на iPhone 12

18.01.21 / Поздравительное послание товарищу Ким Чен Ыну от председателя «Справедливой России»

14.07.20 / Скандалы: Отмыть репутацию до бела

09.11.22 / Отсылки к трем нарядам принцессы Дианы в образе Элизабет Дебики на премьере “Короны”

31.01.22 / Риск заражения COVID-19 значительно снижен у детей полностью привитых родителей

14.01.22 / Казахские джихадисты сами проспали переворот

23.12.21 / Нейрофизиолог Александр Будик рассказал о причинах головных болей в зимний период

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика