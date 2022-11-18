«Если у него ушло вдохновение»: Талышинская сочувствует Шоуа

«Виктория Талышинская высказала свое сочувствие бывшему коллеге по дуэту «Непара». 45-летней певице жаль, если у музыканта и продюсера «ничего не рождается и вдохновение ушло».

Образованная в 2002 году Александром Шоуа и Викторией Талышинской группа «Непара» стремительно покоряла российский музыкальный Олимп и стабильно собирала музыкальные награды. Их хиты «Другая семья», «Они знакомы давно» и «Плачь и смотри» звучали отовсюду, однако спустя десять лет группа распалась. Не сумев построить сольную карьеру Александр Шоуа уже в следующем году предложил своей коллеге снова воссоединиться в дуэт, коллектив выпустил два альбома, ставшие золотым и мультиплатиновым. С 2019 года группа официально не существует, с тех пор Талышинская и Шоуа выступают каждый сам по себе, иногда объединяются для совместных выступлений.

Права на весь репертуар «Непары» остались у Александра Шоуа, из-за чего Талышинская вынуждена была искать собственные песни для того, чтобы снова работать на сцене. Сейчас 48-летний артист активно участвует в разнообразных шоу на отечественном телевидении. Ранее Талашинская заявляла, что, несмотря на слухи о романе участников «Непары», работа с партнером по музыкальному цеху была тяжелой из-за характера коллеги.

Певица не желает, чтобы сейчас ее ассоциировали с проектом «Непара». Для нее дуэт уже в прошлом, и теперь артистка ставит перед собой абсолютно другие цели. Талашинская отказывается даже отвечать на вопросы относительно расставания с Александром Шоуа и что-либо комментировать о его нынешней жизни. До сих пор исполнительницу ранит обилие нелицеприятных высказываний продюсера о ней. Таким образом, уверена селебрити, потерявший вдохновение экс-партнер пытается напоминать о своей личности, поскольку ничего нового у него «не рождается».

Выступления Шоуа с хитами «Непары» в дуэте с то одной, то другой вокалисткой, Талышинская считает возмутительным. В то время, как ее коллега объезжает Россию с концертами, на всех радиостанциях эти песни звучат с голосом Талышинской. Вместо перепевания старых шлягеров сама артистка весь свой талант реализует в проекте «2 океана». Вместе с автором песен для многих звезд, в том числе Димы Билана и Тамары Гвердцители, она записывает новые диски.