После инцидента в Польше Европа намерена усилить противовоздушную оборону

Упавшие в Польше ракеты подтолкнули страны Евросоюза к усилению систем противовоздушной обороны, пишет Le Figaro. Пока другие государства устраняют дыры в своих оборонных программах, Германия предлагает самый амбициозный план: создать единый противоракетный щит на территории 14 стран.



AP

Произошедший во вторник инцидент подталкивает Европу усилить противовоздушные системы обороны, пишет Le Figaro. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что упавшие на территории Польши ракеты и сопутствующие жертвы «ничего не говорят о способности (НАТО. — ИноТВ) себя защитить». Радарные системы на земле и в воздухе позволяют союзникам определить траекторию ракет, выпущенных российской армией, а также перехватить их при случайном нарушении их воздушного пространства.

Как считает издание, все данные указывают на то, что в Польше упала ракета российской системы ПВО С-300, которую использует для обороны украинская армия. Одна из установок защищает Львов всего в 100 км от польской границы. Радиус поражения С-300 достигает 40 км против ракет и более 100 км против самолётов, а точность зависит от соотношения скорости цели и ракеты-перехватчика. Для создания «многослойного» оборонительного щита Украина приобрела американские Nasams, немецкие Iris-T, испанские Hawk и французские Crotale NG. «Вместе со своими партнёрами мы работаем над созданием комплексной оборонительной системы, — заявил в среду министр обороны Украины Алексей Резников. — Мы готовимся к зиме в зоне боевых действий».

Однако пока ещё не вся территория Украины находится под защитой, отмечает французская газета. К тому же системы ПВО не могут работать со 100%-ной точностью, хотя украинская сторона приводит крайне высокие показатели. Вместе с тем перехитрить противоракетную оборону способны дроны, которые РФ закупила у Ирана. Москва надеется уничтожить боеприпасы для украинских ПВО быстрее, чем она лишится беспилотников.

Вопросом о стратегическом противоракетном щите задаются и в Европе. Долгое время решение по нему откладывали, а РФ раздражённо утверждала, что такой щит подорвёт европейскую политику сдерживания. Французская статья называет такую критику «риторической», принимая во внимание величину российского арсенала. НАТО заверяло, что хочет защитить себя от угрозы со стороны Ирана, поэтому не стало настаивать.

Однако с некоторых пор недоработки беспокоят Евросоюз. После начала украинского конфликта Польша завершила развёртывание программы противовоздушной обороны «Висла», которая включает британские системы ПВО Sky Sabre, состоящие из зенитных ракет Camm. Балтийские страны уже на протяжении нескольких лет утверждают, что их сеть воздушного наблюдения Baltnet способна зафиксировать нападение, однако у них нет современных средств перехвата. В результате в июне испанская армия перебросила в Литву системы Nasams. Эстония и Литва подписали письмо о намерении укрепить свой военный потенциал, а Германия и Нидерланды разместили в Словакии комплексы Patriot.

С самым амбициозным проектом выступила Германия: она предложила 14 странам Североатлантического альянса создать европейскую систему противовоздушной обороны Sky Shield, куда будут входить комплексы Patriot, Iris-T и израильские Arrow 3, что позволит ответить на любую угрозу. Франция осталась в стороне и выразила своё недовольство тем, что немецкий проект не делает ставку на европейский суверенитет. Париж хочет предложить использовать в новой программе противовоздушную оборону своей системы Mamba в румынском городе Констанца.