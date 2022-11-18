 

“Посмотрите на эту мразь”: у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт

18.11.2022, 8:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Весной этого года
скандально известный актер Алексей Панин спешно покинул Россию. По разным
версиям, вместе с мужчиной уехали его мать, дочь и новая возлюбленная. Сейчас звезда
“Жмурок” живет в небольшом городе Аликанте в Испании.

Образ жизни
актера вызывает множественные вопросы как у поклонников, так и у экспертов различных
областей. Психолог Вероника Степанова заявила, что Алексей Панин ведет жизнь
бомжа. По ее мнению, у валяющегося у испанской помойки актера серьезные
ментальные проблемы.

А журналист
Владимир Соловьев и вовсе требует отобрать у мужчины российский паспорт. Он
считает, что в жизни Панина все решено: он выбрал оскорблять россиян и
отказался от родины, а значит ему не место на территории России.

“Посмотрите
на эту мразь и задайте себе вопрос? А почему до сих пор не возбуждены дела
против этого подонка?” — вопрошает журналист.

Многие зрители
согласились с Владимиром. По их мнению, раз актер не желает ассоциировать себя
со страной, значит он должен стать иностранцем. Но пока законодательного рычага
нет, поэтому Алексей Панин продолжает открыто вещать свое мнение.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.11.22 / Мнение: Путин и фитиль

03.03.22 / Мнение: Рекорды цен на углеводороды, угольный рекорд Китая и отказ Канады от российской нефти

14.01.22 / «Продал доллары по 76, скоро откуплюсь по 65»: эксперт Илья Варламов советует отказаться от валютных накоплений

28.09.22 / Патриарх Кирилл рассказал, какие молитвы защищают от радиации

01.12.21 / Кардиолог Бойцов рассказал о влиянии COVID-19 на людей с болезнями сердца

22.07.22 / «Ужасная сделка» Джонсона — брексит обойдётся британцам на ₤10 млрд дороже

29.11.20 / На аукционе Bonhams продана георгиевская ленточка, принадлежавшая Святому Георгию

03.06.21 / Уровень счастья: как помочь себе пойти на эмоциональный подъем

24.02.22 / Любовь Успенская из-за событий на Украине отменила празднование дня рождения

30.01.21 / «У Николая II тоже был дворец и мы прекрасно помним, чем это закончилось»: историк предупредил элиты об опасности роскоши

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика