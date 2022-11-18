“Посмотрите на эту мразь”: у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт

Весной этого года

скандально известный актер Алексей Панин спешно покинул Россию. По разным

версиям, вместе с мужчиной уехали его мать, дочь и новая возлюбленная. Сейчас звезда

“Жмурок” живет в небольшом городе Аликанте в Испании.

Образ жизни

актера вызывает множественные вопросы как у поклонников, так и у экспертов различных

областей. Психолог Вероника Степанова заявила, что Алексей Панин ведет жизнь

бомжа. По ее мнению, у валяющегося у испанской помойки актера серьезные

ментальные проблемы.

А журналист

Владимир Соловьев и вовсе требует отобрать у мужчины российский паспорт. Он

считает, что в жизни Панина все решено: он выбрал оскорблять россиян и

отказался от родины, а значит ему не место на территории России.

“Посмотрите

на эту мразь и задайте себе вопрос? А почему до сих пор не возбуждены дела

против этого подонка?” — вопрошает журналист.

Многие зрители

согласились с Владимиром. По их мнению, раз актер не желает ассоциировать себя

со страной, значит он должен стать иностранцем. Но пока законодательного рычага

нет, поэтому Алексей Панин продолжает открыто вещать свое мнение.