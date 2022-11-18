 

Россияне стали чаще покупать недвижимость в одной стране

18.11.2022, 8:43, Разное
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Цены на недвижимость в нашей стране постепенно приходят в норму, рынок восстанавливается даже вопреки сохраняющейся мировой экономической нестабильности. Россияне же тем временем продолжают проявлять интерес к покупке домов и квартир не только у себя, но и за границей.

К слову, в ряде довольно развитых и удобных для проживания стран недвижимость может быть даже дешевле, чем в некоторых городах России, поэтому граждане нашей страны скупают там жилье не только для переезда, но и в качестве инвестиции.

Недвижимость в Таиланде пользуется у россиян особой популярностью. Спрос на нее растет уже третий месяц. К примеру, если сравнивать с сентябрьскими данными, то интерес к жилью в королевстве уже превысил десять процентов.

Об этом сообщает издание “Лента.ру” со ссылкой на исследование порталаThailand-Real.Estate. Соответствующие данные есть в распоряжении журналистов. Аналитики подчеркнули, что в сентябре текущего года был зафиксирован рекорд по количеству обращений.

Покупкой жилья в Таиланде в пером месяце осени россияне интересовались на 132% чаще, чем в августе. К слову, больше всего запросов по сделкам с недвижимостью в королевство поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Покупают россияне заграничную недвижимость с ремонтом или предпочитают делать его сами, в исследовании не сообщается. Однако, по данным RT, половина наших граждан пожалели после решения начать ремонт.


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