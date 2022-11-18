Опубликована видеозапись боевой работы самоходного минометного орудия «Тюльпан» в зоне спецоперации на Украине
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Российское минобороны опубликовало видеозапись боевой работы расчета 240-миллиметрового самоходного минометного орудия «Тюльпан» ЦВО в зоне спецоперации на Украине.
Как указывает ведомство в Telegram, специализацией «Тюльпанов» является уничтожение бетонных сооружений, опорных пунктов и крупных укрепрайонов, они могут пробивать бетонные конструкции толщиной около 3 м. Используются снаряды от 130 до 230 кг. После выстрела «Тюльпаны» откатываются в запасной район, чтобы уйти от ответного удара.
Напомним, российское военное ведомство продемонстрировало боевую работу и быт артиллеристов ЦВО, призванных в рамках частичной мобилизации, в зоне проведения спецоперации на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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