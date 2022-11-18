 

Курс рубля на Московской бирже вырос к доллару и снизился к евро

18.11.2022, 7:31, Новости дня
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В начале торгов пятницы рубль растет относительно доллара и снижается по отношению к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра опустился до 60,46 рубля (минус 7 копеек), курс евро вырос до 62,74 рубля (на 41 копейку), юаня – до 8,46 рубля (плюс 1 копейка), передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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