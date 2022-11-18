Курс рубля на Московской бирже вырос к доллару и снизился к евро

В начале торгов пятницы рубль растет относительно доллара и снижается по отношению к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами завтра опустился до 60,46 рубля (минус 7 копеек), курс евро вырос до 62,74 рубля (на 41 копейку), юаня – до 8,46 рубля (плюс 1 копейка), передает РИА «Новости».

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