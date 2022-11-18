 

Мужчина, женщина и пять детей погибли в результате пожара в башкирской деревне

18.11.2022, 7:31, Новости дня
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В деревне Матвеевка (Стерлитамакский район) жертвами пожара стали члены семьи, в том числе пять детей, еще двоих отец спас, но сам погиб, сообщили в главке МЧС по Башкирии.

Пожар в одной из квартир жилого двухквартирного дома произошел около 3.27 мск. На месте пожара нашли семь погибших: мужчину, женщину и пять мальчиков. Как сообщили в СУ СК по региону, всего в семье было семь детей. Когда начался пожар, отец смог спасти двоих, но сам погиб. Открыто уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, передает РИА «Новости».

В начале ноября в пожаре, который произошел в частном доме в Кирово-Чепецком районе Кировской области, погибли двое малолетних детей и их отец. В конце октября во время пожара из-за непотушенной сигареты деда в Саратове погибла женщина и двое ее детей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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