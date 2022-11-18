“Я съехала”: оставшаяся ни с чем Поплавская сбежала от мужа с голыми детьми на руках

55-летняя российская актриса театра и кино Яна Поплавская стала очередной гостьей программы “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым на “России 1” и поведала трагическую историю своего прошлого.

Сыгравшая роль Красной шапочки в любимом миллионами советском фильме, Поплавская в реальности жила жизнью, далекой от сказки. В 2006 году она состояла в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом и любила его искренне на протяжении десяти лет. Однако потом все резко изменилось. В то время актриса влюбилась в радиоведущего Евгения Яковлева и “пропала”. После расставания с мужем Поплавская ушла к Яковлеву, буквально оставшись ни с чем. Дети остались голыми, а сама она без копейки денег.

“Я сказала Сергею, чтобы он ушел из моей квартиры. Но этого не случилось. До 2010 года мы жили как в коммуналке. В итоге съехала я”, – рассказала Поплавская.

Однако и новые отношения с Яковлевым, который младше на 15 лет, сначала не были успешными. Он стал встречаться с администратором Яны Поплавской Ларисой Георгадзе и женился на ней. А недавно все словно стало на свои места. Евгений Яковлев и Яна Поплавская стали официально мужем и женой. Они осознали, что должны быть вместе, несмотря ни на что.