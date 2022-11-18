У жителя подмосковной Старой Купавны изъяли восемь кило марихуаны

Сотрудники полиции в подмосковной Старой Купавне задержали местного жителя, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает “Радио 1”.

Во время досмотра у 44-летнего мужчины обнаружили три пакета с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Затем полиция провела обыск по месту жительства подозреваемого, где нашла еще пять килограммов вещества. Помимо этого, в доме находилось оборудование для фасовке и недосушенный продукт. Как сообщают “Вести Подмосковья”, возбуждено уголовное дело.