 

У жителя подмосковной Старой Купавны изъяли восемь кило марихуаны

18.11.2022, 7:20, Разное
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Сотрудники полиции в подмосковной Старой Купавне задержали местного жителя, который подозревался в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает “Радио 1”.

Во время досмотра у 44-летнего мужчины обнаружили три пакета с измельченным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это марихуана, пишет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Затем полиция провела обыск по месту жительства подозреваемого, где нашла еще пять килограммов вещества. Помимо этого, в доме находилось оборудование для фасовке и недосушенный продукт. Как сообщают “Вести Подмосковья”, возбуждено уголовное дело.


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