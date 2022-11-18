Сразу высокая концентрация: грубые ошибки при использовании сыворотки с ретинолом

Сыворотки с ретинолом отлично омолаживают кожу и устраняют пигментные пятна. Но при неумелом применении они могут действовать агрессивно. Ретинол – довольно активное вещество. У многих людей кожа отличается повышенной чувствительностью к этому ингредиенту. Поэтому его нужно применять с осторожностью. В статье мы расскажем о грубых ошибках при использовании сыворотки с ретинолом.

Вы неправильно храните сыворотку

Средства с ретинолом теряют свои качества от воздействия света и кислорода. Поэтому их следует хранить в непрозрачном флаконе с пипеткой или помпой.

Если вы держите ретиноловую сыворотку в баночке с крышкой или прозрачном флаконе, то она не сможет долго сохранять свои свойства. Ее использование не принесет никакой пользы.

Вы наносите средство на влажную кожу

Ретинол дает хорошие результаты в долгосрочной перспективе. Но он может раздражать эпидермис, вызывая сухость и шелушение.

Чтобы избежать неприятных побочных эффектов, всегда наносите сыворотку с ретинолом только на сухую кожу.

Влажная кожа усиливает поглощение активных ингредиентов. Это увеличивает риск появления нежелательных эффектов.

Вы используете ретинол без мер предосторожности

Если у вас чувствительная кожа, то никогда не наносите сыворотку с ретинолом непосредственно на эпидермис. Это может вызвать сильное раздражение.

Наносите продукт с ретинолом поверх увлажняющей сыворотки с керамидами и гиалуроновой кислотой. Она создаст защитный слой на коже и предотвратит воспаление.

Если вы страдаете розацеа, куперозом и другими болезнями кожи, то ретинол вам не подходит. Он может усугубить проблему. Проконсультируйтесь с врачом-косметологом, чтобы он подобрал вам более щадящее антивозрастное средство.

Вы начинаете со слишком большой концентрации

Не начинайте со слишком большой концентрации ретинола. Это разрушит защитный барьер эпидермиса и приведет к проблемам с кожей.

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Начините с минимальной дозировки. Затем постепенно наращивайте концентрацию ретинола. Это позволит коже со временем привыкнуть к этому веществу.

Вы комбинируете ретинол с другими агрессивными ингредиентами

Многие люди портят свою кожу, когда комбинируют ретинол с другими агрессивными веществами. Этот ингредиент нельзя сочетать со следующими продуктами:

салициловой кислотой; гликолевой кислотой; витамином C; перекисью водорода.

Такие комбинации увеличивают риск побочных эффектов. Если вам необходимо нанести один из вышеперечисленных продуктов, то сделайте это в те дни, когда вы не применяете ретинол.

Сыворотки с ретинолом рекомендуется сочетать с витамином E, гиалуроновой кислотой, керамидами, пептидами, ниацинамидами. Эти ингредиенты уменьшают раздражение и способствуют заживлению кожи.

Вы ожидаете слишком быстрых результатов

Многие женщины бросают применение ретинола, так как ожидают от него слишком быстрых результатов. Однако не стоит так быстро сдаваться.

Эффективность сывороток с ретинолом доказана клиническими исследованиями. Но они дают видимый результат не сразу, а лишь спустя 6 – 8 месяцев. Поэтому наберитесь терпения и продолжайте использовать средство.

Заключение

Ретинол – очень действенный, но непростой ингредиент. Поэтому при его применении нужно соблюдать меры предосторожности, чтобы не получить раздражение кожи.