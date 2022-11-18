Мнение: О ракетном ударе по Зеленскому… Россия, что ты натворила?

По некоторым данным, работа политического деятеля опаснее, чем у шахтёра и сапёра. В смысле вероятности преждевременно отправиться к праотцам не по доброй воле. Профессиональный риск политика, увы. Говорят, #статистика это подтверждает. И ещё, вне всяких сомнений, как и сапёр, политик не имеет права на ошибку. Последствия для него тоже могут быть самыми печальными.

Украинский президент Владимир #Зеленский такую ошибку совершил. И она стоила ему… очень дорого. Что хуже, он в своей ошибке стал упорствовать. И это обошлось ему ещё дороже.

Но во всём виновата Россия. ©

Это ведь её ракеты летят на инфраструктурные объекты Украины, вынуждая украинские силы ПВО стрелять в ответ из всего наличного арсенала. А в наличии, увы, не густо. Одна германская система IRIS-T, ещё находящаяся в стадии разработки, четыре испанские установки HAWK разработки 1950-х гг., несколько десятков «Буков» и 250 комплексов С-300 ещё советской сборки (часть — более чем сорокалетней давности). Вполне закономерно, что одно или даже два «изделия 5В55», попавшие на склад в/ч, быть может, ещё при Леониде Брежневе, после пуска ушли не туда. И вместо российской крылатой ракеты поразили польский тракторный прицеп, убив двух мирных фермеров.

К такому выводу пришли польские следователи, натовские генералы и американское руководство. На данный момент все доказательства, собранные #НАТО, США и Польшей, указывают на то, что ракета, упавшая на территории последней, была выпущена украинскими военными. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера в интервью польскому радио RMF FM. «Все доказательства указывают на то, что мы имеем дело с ракетой С-300, выпущенной украинской системой ПВО», — цитируют его слова многие СМИ.

Ещё больше информации по инциденту дал глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох. По его словам, эксперты изучают обломки ракеты, глубину кратера, вычисляют направление, откуда она прилетела, и количество топлива, которое она использовала. И в итоге всё указывает на то, что это была ракета, выпущенная украинской системой ПВО. «Сегодня много свидетельств того, что одна из ракет, которая должна была сбить российскую ракету, не попала в цель, не сработала система самоуничтожения, и эта украинская ракета, к сожалению, привела к трагедии», – сказал Якуб Кумох в интервью TVN24.

И только Владимир Зеленский продолжает упорствовать и отрицать. Даже несмотря на заявления западных лидеров, что никто не винит Украину, возлагая ответственность на РФ, украинский президент по-прежнему заявляет, что то была «российская ракета» и ничья больше. «Я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар», — утверждает он. Что вызывает уже определённое раздражение в Белом доме.

Появились данные CNN, что советник президента #США по национальной безопасности Джейк Салливан «в частном порядке» призвал Киев фильтровать базар более осторожно комментировать инцидент в Польше, после того как Владимир Зеленский обвинил в нем Россию. Также американский телеканал со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что президент США Джо #Байден не стал лично говорить с украинским «партнёром», несмотря на просьбу последнего. Со своей стороны польские власти согласились допустить украинских экспертов к своему расследованию, но только в качестве наблюдателей. Хотя Киев просил полноформатного участия, вплоть до предоставления своих «доказательств». Что также намекает: акции Владимира Зеленского упали из-за его упорства.

Вот так и вышло, что украинский президент стал ещё одной «жертвой» российского ракетного удара, пусть и невольной: сам подставился. Главное: зачем? Ведь его никто из партнёров не винил…

Это уже не первая размолвка Владимира Зеленского со своими «старшими товарищами». Ранее Джо Байден посоветовал ему «быть более благодарным» в ходе разговора, посвящённого выделению очередного пакета военной помощи Украине. Впрочем, тогда эта мягкая выволочка реальных последствий не возымела. Теперь сделан более «толстый» намёк. Тот же канал CNN сообщил, что США «близки к исчерпанию возможностей» по поставке на Украину некоторых видов вооружений, в том числе снарядов для 155-мм артсистем. Якобы американская промышленность не успевает восполнять арсеналы. И хотя аналогичные «сигналы» поступали из Америке и прежде, теперь близкое к Демпартии агентство ссылается не на мнения экспертов, а на заявления чиновников, пусть и анонимные.

Конечно, Штаты не прекратят поддерживать Украину оружием, что бы ни «болтал» её президент. И двухпартийный консенсус по этому поводу не ослабнет от словесной несдержанности Владимира Зеленского. Тем более, что тот уже покаялся немного смягчил риторику. Так что, в конечном счёте, «российский удар» вышел совсем не нокаутирующим. В «молоко».

Но ведь #Россия будет их повторять, пока не достигнет целей?

Или всё же что-то заставит её «отступить»? Но что?

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