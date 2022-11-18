 

Население Таллина растёт не за счёт рождаемости, а из-за украинских беженцев

18.11.2022, 6:25, Разное
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Если в прошлом году население Таллина впервые за многие годы уменьшилось, то в этом году рост был значительным. Однако, как пишет ERR, он связан не с увеличением числа рождений и не с переехавшими в столицу из других мест Эстонии, а с беженцами с Украины. По словам экспертов, на снижение рождаемости влияют уменьшение числа женщин детородного возраста, семейная политика и кризисы.


AP

Если в прошлом году население Таллина впервые за многие годы уменьшилось, то в этом году рост был значительным — 12 626 человек. Однако, как пишет ERR, он связан не с увеличением числа рождений и не с переехавшими в столицу из других мест Эстонии, а с беженцами с Украины.

По данным столичной мэрии, число граждан Украины, зарегистрированных в качестве жителей Таллина, выросло с 1 марта по 1 ноября этого года на 13 279 человек. По состоянию на начало ноября в Таллине зарегистрировано 21 252 гражданина Украины.

Количество беженцев также отразилось на общей численности населения Таллина. В то время как число жителей столицы сократилось более чем на 800 человек в период с января по февраль, с марта их число увеличилось более чем на 13 000 человек. По состоянию на 1 ноября в Таллине зарегистрировано 457 631 житель.

Как отмечает портал, в 2021 году число рождений в Таллине уменьшилось на 100 по сравнению с 2020 годом, а в этом году детей родится ещё меньше. Если в прошлом году за первые десять месяцев в Таллине было зарегистрировано 3754 родившихся ребенка, то в этом году — 3369. В прошлом году в Таллине было три месяца, когда родилось более 400 детей, а в этом году их не было вообще. Самое большое число рождений в столице было зарегистрировано в августе — 382. В общей сложности в прошлом году в Таллине родились 4472 ребенка, и маловероятно, что за последние два месяца этого года в Таллине родится 1100 детей, чтобы статистика сравнялась с прошлым годом.

Заместитель главы отдела регистрации связанных с народонаселением действий Кристи Кайл сообщила ERR, что на рождаемость влияют уменьшение числа женщин детородного возраста, семейная политика и кризисы.

«Помимо разницы между рождаемостью и смертностью, на изменение численности населения влияют миграционные процессы и различные социально-экономические факторы. Можно прогнозировать, что в этом году естественный прирост населения в Таллине останется отрицательным, а миграционный прирост будет положительным», — сказала Кайл.

Снижение числа рождений — проблема не только Таллина, но и всей Эстонии. Если в прошлом году был небольшой прирост рождаемости, то в этом году число рождений сократилось.


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