 

Уже познакомил с друзьями: Старикана-деспота Питта поймали за руку с чужой женой

18.11.2022, 6:00, Разное
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В последнее время вокруг личной жизни голливудской звезды ходит много слухов. Актеру то и дело приписывают новые романы. Сначала таблоиды писали о том, что он сошелся с бывшей Джен Энистон, а потом об отношениях с моделью Эмили Ратаковски. А тут еще и новые обвинения Анджелины Джоли, которая в очередной раз назвала бывшего Брэда Питта деспотом и тираном, а также раскрыла данные о злополучной драке на самолете, которая привела к разводу.

Теперь у поклонников актера новый повод для обсуждения – его заметили с девушкой. Пронырливые фотографы, можно сказать, поймали экс-супруга многодетной актрисы за руку с молодой спутницей. Парочка стояла в обнимку и миловалась. Журналисты выяснили, что выбор звезды пал на чужую жену – к счастью, уже как два месяца бывшую.

29-летняя модель по имени Инес де Рамон – экс-супруга Пола Уэсли из популярного сериала “Дневники вампира”. Сплетники говорят, что у Брэда Питта серьезные взгляды на новую возлюбленную: мол, он даже успел познакомиться ее со своими друзьями!

Не ясно только одно – что молодая красивая девушка нашла в 58-летнем старикане, тем более с сомнительным прошлым в виде обвинений бывшей жены. К слову, ее экс-супруг младше Брэда Питта на 18 лет.


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